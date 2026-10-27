Najdroższa inwestycja drogowa w Polsce jest już widoczna z kosmosu! Mapy Google odsłaniają postępy prac i przebieg "Zośki

Zachodnia Obwodnica Szczecina na nowych zdjęciach Google Maps

W minionych tygodniach serwis zaktualizował fotografie satelitarne obejmujące rejon Szczecina. Ta zmiana pozwala internautom na własne oczy ocenić tempo przekształcania terenów, przez które pobiegnie potocznie nazywana „Zośką” nowa Zachodnia Obwodnica Szczecina.

Świeże ujęcia doskonale prezentują m.in. zarys węzła Szczecin Zachód na autostradzie A6 w okolicach Kołbaskowa, który stanowi punkt początkowy całej trasy. Obraz z satelity ujawnia ponadto zaawansowane roboty ziemne prowadzone na obszarze pomiędzy Kołbaskowem, Dołujami a Dobrą, jak również wyraźne ślady prac sprzętu budowlanego w sąsiedztwie Bartoszewa, Tanowa i Polic. Z góry można też zaobserwować postępy przy budowie przyszłej obwodnicy Kołbaskowa, będącej częścią zupełnie nowego układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 13.

Trasa S6 stworzy drogowy ring wokół Szczecina

Projektowana jako część drogi ekspresowej S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina ominie aglomerację od zachodniej strony. Licząca prawie 49 kilometrów długości inwestycja połączy bezpośrednio rejon Kołbaskowa z Goleniowem.

Zadaniem nowej arterii jest ostateczne domknięcie pierścienia komunikacyjnego otaczającego miasto. Takie rozwiązanie pozwoli skutecznie wyprowadzić część uciążliwego tranzytu poza Szczecin, zapewniając jednocześnie zmotoryzowanym znacznie sprawniejszy dojazd do Polic, morskich portów oraz stref przemysłowych zlokalizowanych na północy regionu. Przedstawiciele GDDKiA zwracają uwagę, że największą zmianę odczują mieszkańcy Polic, którym trasa do węzła Goleniów Północ skróci się z 58 do około 23 kilometrów.

Najdłuższy tunel pod Odrą na trasie Police-Goleniów

Najbardziej imponującym obiektem inżynieryjnym na całej trasie będzie przeprawa pod Odrą. Zlokalizowany na północ od Polic obiekt osiągnie długość około 5 kilometrów, zyskując tym samym miano najdłuższego tunelu drogowego w całej Polsce. Jego dwururową konstrukcję wydrąży wyspecjalizowana tarcza TBM.

Podziemna część ekspresówki przejdzie bezpośrednio pod korytem rzeki Odry oraz torem wodnym, którym statki wpływają do szczecińskiego portu. Pasy ruchu zostaną poprowadzone na głębokości sięgającej nawet około 45 metrów pod poziomem gruntu, a bezpieczeństwo w obu nawach zapewni 19 specjalnych przejść ewakuacyjnych.

Rekordowy koszt budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Rozmach tego zadania inwestycyjnego budzi ogromny podziw również pod względem finansowym. Wyłącznie umowa obejmująca realizację fragmentu Police-Goleniów razem z podwodną przeprawą pod Odrą opiewa na kwotę 5,3 mld zł, co stanowi najwyższy pod względem wartości kontrakt w dziejach GDDKiA.

Koszt wybudowania wszystkich odcinków Zachodniej Obwodnicy Szczecina zamknie się w kwocie około 7,5 mld zł. Tak potężny budżet sprawia, że jest to jedna z najdroższych inwestycji drogowych w kraju, jakie są obecnie prowadzone.

Kiedy otwarcie Zachodniej Obwodnicy Szczecina?

Całe przedsięwzięcie podzielono na trzy osobne etapy realizacyjne, obejmujące fragmenty Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police oraz Police-Goleniów wraz z tunelem pod Odrą. Pierwsi kierowcy wjadą na wybrane odcinki nowej drogi już w 2029 roku, natomiast najbardziej skomplikowany technicznie odcinek tunelowy będzie gotowy w 2033 roku.

Sfinalizowanie prac da stolicy Pomorza Zachodniego kompletne obejście drogowe, które realnie zmniejszy natężenie ruchu na obecnych trasach A6, S3 oraz S6. Nowa infrastruktura znacząco ułatwi też dojazd do portów i usprawni komunikację z Niemcami oraz nadmorskimi kurortami w regionie.

Budowa „Zośki” na zdjęciach satelitarnych

Jak prezentuje się obecnie ten największy w całym regionie plac budowy drogowej? Przygotowana przez nas galeria zawiera aktualne ujęcia satelitarne pobrane z serwisu Google Maps, które pozwalają dokładnie prześledzić wytyczony ślad przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina i zaobserwować postępy przy tym kluczowym dla polskiej infrastruktury projekcie.

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