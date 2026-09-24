Na tę inwestycję czekano od lat. Umowa na obwodnicę Mierzyna podpisana

Ważny krok dla kierowców i mieszkańców

Mieszkańcy Mierzyna od lat zmagają się z korkami i dużym natężeniem ruchu na DK10, która prowadzi przez środek miejscowości. Teraz inwestycja, o której mówiło się od dawna, wchodzi w fazę realizacji.

Nowa obwodnica będzie miała 4,6 kilometra długości i powstanie jako droga dwujezdniowa. Trasa ominie Mierzyn od północnej strony i połączy Szczecin z budowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Zgodnie z harmonogramem kierowcy mają z niej skorzystać w drugim kwartale 2029 roku.

Roboty rozpoczną się w najbliższych tygodniach

Po podpisaniu umowy wykonawca nie będzie długo czekał na wejście na plac budowy.

- W ciągu 30 dni przekażemy wykonawcy teren budowy. Po przejęciu placu budowy będzie mógł rozpocząć pierwsze prace przygotowawcze, w tym wycinki drzew oraz wyburzenia obiektów kolidujących z przyszłą drogą - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Buduj”. Sama budowa ma potrwać 22 miesiące, przy czym do czasu realizacji nie będą wliczane przerwy zimowe przypadające między 16 grudnia a 15 marca.

Wspólna inwestycja GDDKiA i Szczecina

Realizacja zadania wymaga ścisłej współpracy rządowego zarządcy dróg z samorządem. Wynika to z faktu, że około połowa nowej trasy przebiegać będzie przez teren Szczecina.

Pierwsze porozumienie dotyczące przygotowania inwestycji podpisano w 2022 roku. Na jego podstawie opracowano projekt budowlany, który był gotowy w 2024 roku i pozwolił rozpocząć procedurę uzyskania decyzji ZRID. Na początku ubiegłego roku zawarte zostało kolejne porozumienie, obejmujące już etap realizacji robót.

- To przykład dobrej współpracy administracji rządowej z samorządem. Każda ze stron będzie finansować prace prowadzone na swoim terenie, co pozwoli sprawnie przeprowadzić inwestycję i przygotować układ drogowy na przyszłe potrzeby komunikacyjne regionu - podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Przygotowanie na ruch związany z Zachodnią Obwodnicą Szczecina

Znaczenie obwodnicy Mierzyna wzrośnie jeszcze bardziej po oddaniu do użytku Zachodniej Obwodnicy Szczecina. To właśnie nowa DK10 będzie jednym z głównych połączeń pomiędzy centrum miasta a trasą S6.

Obecny przebieg drogi krajowej przez Mierzyn nie jest przygotowany na przyjęcie dodatkowego ruchu. Już dziś w godzinach szczytu kierowcy regularnie stoją tam w korkach. Po uruchomieniu zachodniej części ekspresowej obwodnicy Szczecina problem mógłby się jeszcze pogłębić.

Nowa trasa rozpocznie się przy ulicy Ku Słońcu w Szczecinie, w rejonie centrum handlowego. Następnie poprowadzi na północ w kierunku ulic Topolowej i Łukasińskiego, dalej przetnie część terenów ogródków działkowych i ostatecznie połączy się z węzłem Szczecin Zachód (Dołuje). Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza zabudowę Mierzyna, a dojazd do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina czy przejścia granicznego w Lubieszynie stanie się znacznie sprawniejszy.

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