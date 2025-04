Mierzyn położony jest na zachód od granic Szczecina. Sąsiaduje z Gumieńcami i Krzekowem i znajduje się po drodze do przejścia granicznego w Lubieszynie. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 10, która jest dość kłopotliwa dla jej mieszkańców. Panuje tutaj duży ruch samochodowy, często też tworzą się korki. To ma się zmienić w najbliższych latach, gdy zostanie zbudowana obwodnica, która ominie Mierzyn i ułatwi dojazd w kierunku Niemiec i planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Mierzyn - wieś z długą historią

Jest to również miejsce z długą historią. Choć pierwsze źródłowe wzmianki o Mierzynie pochodzą z 1261 roku, badania archeologiczne wskazują na znacznie wcześniejsze ślady osadnictwa. Odkrycia z lat 2018–2019 ujawniły obecność kultury ceramiki wstęgowej rytej, datowanej na lata 5600–4900 p.n.e., co czyni Mierzyn jednym z najstarszych miejsc osadnictwa na Pomorzu Zachodnim. W XIX wieku stacjonowały tutaj wojska napoleońskie, które przygotowywały się do zdobycia Szczecina. W późniejszych latach Mierzyn przeszedł dynamiczny rozwój rolniczy i infrastrukturalny. Mieszkały tu 142 rodziny, głównie protestanckie, zajmujące się rolnictwem i rzemiosłem. W 1939 roku wieś została włączona w granice administracyjne Szczecina. Po II wojnie światowej Mierzyn znów stał się odrębną wsią i nosił tymczasowo nazwę Mierzęcino. Z biegiem kolejnych lat Mierzyn stopniowo tracił swój rolniczy charakter, stając się miejscowością o charakterze podmiejskim. ​

Cenne zabytki i współczesna architektura

We wsi spotkamy wiele zabudowań pochodzących sprzed II wojny światowej. To budynki charakteryzujące się ceglanymi lub kamiennymi fasadami. Jednak wraz z rozwojem Mierzyna, zwłaszcza w ostatnich latach, powstało tutaj wiele nowych budynków, zarówno mieszkalnych jak i o funkcji usługowej. Jedną z najbardziej wyróżniających się współczesnych budowli jest nieukończony jeszcze kościół p.w. Matki Boskiej z Lourdes o dość charakterystycznej bryle.

Znajdują się tutaj również ciekawe zabytki, przy których warto się zatrzymać chociaż na chwilę, To kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z XIII wieku, dawny cmentarz protestancki, który działał od XIII do XX wieku, a także charakterystyczny drewniany wiatrak-koźlak z I połowy XIX wieku, który znajduje się tuż przy granicy ze Szczecinem.

Największa wieś na Pomorzu Zachodnim

Ze względu na swój dynamiczny rozwój i bliskość Szczecina, Mierzyn stał się największą wsią w województwie zachodniopomorskim pod względem liczby ludności. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, Mierzyn liczy 9 766 mieszkańców. Niektóre źródła podają nawet wyższe liczby, sięgające ponad 12 tysięcy osób, uwzględniając osoby zameldowane oraz deklaracje związane z gospodarką odpadami. Dla porównania, w najmniejszym mieście w regionie, czyli Nowym Warpnie mieszka niewiele ponad tysiąc mieszkańców. Miastami o mniejszym zaludnieniu są również Dziwnów o populacji około 2700 mieszkańców, Cedynia (niewiele ponad 1400 mieszkańców), Moryń (ok. 1600 mieszkańców) czy nawet Międzyzdroje, w których mieszka niespełna 5,5 tys. osób.

Popularne miejsce do zamieszkania

Mierzyn jest popularnym miejscem zamieszkania dla osób pracujących w Szczecinie. To również miejscowość, do której coraz częściej wyprowadzają się mieszkańcy Szczecina, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku, a jednocześnie być blisko miasta i jego atrakcji. Mierzyn, jako największa wieś w województwie zachodniopomorskim, oferuje swoim mieszkańcom bogatą infrastrukturę administracyjną, edukacyjną, kulturalną oraz handlowo-usługową, co znacząco wpływa na komfort życia. Jest tutaj szkoła, przedszkole, biblioteka, poczta i komisariat policji. Funkcjonują również liczne sklepy, supermarkety oraz zakłady usługowe, co sprawia, że mieszkańcy Mierzyna mogą zaspokajać większość swoich codziennych potrzeb bez konieczności wyjazdu do Szczecina. Zdaniem wielu mieszkańców jest to idealne miejsce do życia.

