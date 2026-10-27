Wydał 10 zł, zgarnął fortunę. Spośród 4 miliona zdrapek trafił na tę najważniejszą!

Główna wygrana w zdrapce „Papaya Cash” padła w Chociwlu

Zwycięski kupon w grze „Papaya Cash” nabyto 26 października 2026 roku. Gracz odwiedził punkt Lotto zlokalizowany przy ulicy Armii Krajowej w Chociwlu, gdzie kupił zdrapkę - jak się okazało z główną nagrodą.

Na konto szczęśliwca trafi aż 507 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że w puli czterech milionów wydrukowanych losów organizator umieścił zaledwie dwie nagrody pierwszego stopnia. Trafienie w Chociwlu było drugą i jednocześnie ostatnią główną wygraną w tej edycji gry, a prawdopodobieństwo jej wylosowania było minimalne.

Sam kupon kosztował jedynie 10 złotych. Dzięki temu drobna inwestycja przyniosła graczowi prawdziwą fortunę.

Wygrana w zdrapce Lotto. Na co wystarczy pół miliona złotych?

Zdobycie 507 tysięcy złotych pozwala na wyraźną poprawę standardu życia. Taka suma wystarczy na zakup własnego mieszkania w mniejszej miejscowości albo pokrycie pokaźnego wkładu własnego na nieruchomość w dużej aglomeracji.

Zwycięzca może również zdecydować się na salonowy samochód klasy premium, długą wycieczkę dookoła świata lub zbudowanie bezpiecznych oszczędności na długie lata. Osoby wygrywające podobne kwoty często spłacają nimi dotychczasowe kredyty, remontują domy lub lokują kapitał w inwestycjach.

Zdrapka „Papaya Cash” w Lotto. Jakie są zasady gry?

Reguły obowiązujące w zdrapce „Papaya Cash” nie są skomplikowane. Zadaniem uczestnika jest odkrycie całego pola gry i szukanie trzech symboli „PAPAYA” w poszczególnych częściach kuponu.

Zgromadzenie trzech identycznych znaków w ramach jednej gry oznacza zdobycie przypisanej do niej kwoty pieniężnej. Ostateczna wysokość wygranej zależy wyłącznie od szczęścia podczas odkrywania kolejnych pól.

Koniec głównych nagród w „Papaya Cash”. Padła ostatnia wygrana w Zachodniopomorskiem

Sukces gracza z Chociwla ma szczególne znaczenie, ponieważ zamknął on listę najwyższych wygranych w zdrapce „Papaya Cash”. Wypłacenie drugiej z dwóch głównych nagród oznacza, że w obiegu nie ma już maksymalnych kwot. Ta edycja gry z pewnością zapadnie w pamięć mieszkańcowi Pomorza Zachodniego, który wydał zaledwie 10 złotych na los wart ponad pół miliona złotych.

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