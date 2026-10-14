Rozbito gigantyczną kumulację Eurojackpot! W Polsce padła jedna z najwyższych wygranych

Wyniki losowania Eurojackpot

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się we wtorek, 13 października, wylosowano następujące liczby: 11, 17, 20, 22, 35 oraz 4 i 8.

Tym razem szczęście uśmiechnęło się do graczy nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Padły bowiem zarówno główna wygrana, jak i bardzo wysoka wygrana II stopnia.

Główna wygrana trafiła do Niemiec

Najwyższa stawka została rozbita w Niemczech. To właśnie tam padła wygrana I stopnia, dzięki której jeden z graczy zgarnął całą zgromadzoną kumulację Eurojackpot.

Po rozbiciu kumulacji pula na kolejne losowanie wraca do znacznie niższego poziomu, jednak nadal mowa o dziesiątkach milionów złotych.

W tym polskim mieście padła wysoka wygrana

Polski gracz również ma powody do ogromnej radości. Wygraną II stopnia (5+1) o wartości 13 818 120,40 zł odnotowano w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim.

Zwycięski kupon został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Łokietka 8. Gracz skorzystał z opcji „zagraj ponownie", wybierając liczby z poprzednio zawartych zakładów.

To najwyższa wygrana w historii Stargardu. Co ciekawe, ta sama kolektura już wcześniej okazała się wyjątkowo szczęśliwa. Jak informuje Totalizator Sportowy, w marcu tego roku padła tam główna wygrana w Zdrapce HIT 2 000 000 ZŁ.

Warto pamiętać, że od wysokich wygranych w grach liczbowych pobierany jest w Polsce 10-procentowy podatek. Oznacza to, że na konto zwycięzcy trafi kwota pomniejszona o należną daninę. Mimo to szczęśliwiec otrzyma ponad 12,4 mln zł.

Co można kupić za taką fortunę?

Kwota wygranej robi ogromne wrażenie. Za niemal 13,8 mln zł można kupić kilka luksusowych apartamentów w dużych miastach, okazałą rezydencję nad morzem, flotę samochodów premium albo zapewnić sobie finansowy spokój na długie lata.

Przy rozsądnym inwestowaniu taka suma może także generować dochód pozwalający żyć bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej.

Ile trzeba pracować, by zarobić takie pieniądze?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosi obecnie około 9 tys. zł brutto. Osiągnięcie kwoty blisko 13,8 mln zł tylko dzięki pracy zajęłoby przeciętnemu pracownikowi ponad 127 lat, zakładając odkładanie całego wynagrodzenia i nieuwzględnianie podatków czy kosztów życia.

To najlepiej pokazuje skalę wygranej, która odmienia życie z dnia na dzień.

W piątek znów będzie o co grać

Choć gigantyczna kumulacja została już rozbita, emocje wokół Eurojackpot wcale nie opadają. W kolejnym losowaniu, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie 45 milionów złotych.

To kwota, która ponownie może sprawić, że ktoś z dnia na dzień stanie się multimilionerem.

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