THE SEA Wellness Resort w Międzyzdrojach. Nowy obiekt przy Promenadzie Gwiazd

Otwarty oficjalnie 5 listopada 2026 roku kompleks THE SEA Wellness Resort to jeden z najnowszych obiektów nad polskim morzem. Budowa trwała od 2024 roku na terenie dawnej bazy rybackiej przy Promenadzie Gwiazd 15 w Międzyzdrojach. Dwa połączone budynki mieszczą łącznie 153 apartamenty.

Inwestycję zaplanowano jako miejsce wypoczynku o wysokim standardzie, które łączy rozbudowaną strefę wellness z bliskością natury. Obiekt leży w pierwszej linii brzegowej, dzięki czemu z jednej strony sąsiaduje bezpośrednio z plażą i Bałtykiem, a z drugiej z wejściem na szlaki Wolińskiego Parku Narodowego.

Boże Narodzenie w Międzyzdrojach. Oferta świąteczna THE SEA Wellness Resort

Świąteczny pakiet w THE SEA Wellness Resort obowiązuje od 23 do 27 grudnia 2026 roku i wymaga rezerwacji na minimum trzy noce w wybranej kategorii apartamentu. Cena pobytu obejmuje śniadania i kolacje, a także uroczystą wieczerzę wigilijną zaplanowaną na 24 grudnia.

Goście przyjeżdżający 23 lub 24 grudnia skorzystają z wcześniejszego zameldowania od godziny 13.00. Natomiast 27 grudnia, w zależności od dostępności miejsc, obiekt umożliwi późniejsze wymeldowanie do godziny 14.00.

Ceny na Boże Narodzenie w THE SEA Wellness Resort. Co obejmuje pakiet?

Stawki za świąteczny nocleg zaczynają się od 1020 zł za noc. Przy wymaganym minimum trzech noclegów najtańszy trzydniowy pobyt kosztowałby od 3060 zł, przy czym końcowy rachunek zależy od wybranej kategorii apartamentu oraz dostępności. W ramach pakietu goście otrzymują:

co najmniej 3 noclegi w wybranej kategorii apartamentu w dniach 23–27 grudnia 2026 roku,

codzienne śniadania świąteczne,

kolacje w trakcie pobytu wraz z uroczystą kolacją wigilijną 24 grudnia,

mini lunch wigilijny serwowany 24 grudnia,

wcześniejsze zameldowanie od godziny 13.00 dla przyjazdów 23 i 24 grudnia,

późniejsze wymeldowanie 27 grudnia do godziny 14.00, w miarę dostępności,

wydłużone godziny otwarcia strefy wellness i saun od 07.00 do 24.00,

program aktywności oraz doświadczeń skierowany do dorosłych gości,

zajęcia porannego ruchu i ćwiczenia oddechowe,

występy z muzyką na żywo w Lobby Barze i koncert kolęd w wieczór wigilijny,

świąteczny stolik doświadczeń,

świąteczny detal powitalny czekający w pokoju przed przyjazdem,

pocztówkę znad morza do wysłania bliskim,

pożegnalny gest od THE SEA na koniec pobytu.

The Sea Wellness Resort na plaży w Międzyzdrojach

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Hotel przy plaży i Wolińskim Parku Narodowym

Głównym wyróżnikiem oferty THE SEA Wellness Resort w Międzyzdrojach jest oczywiście położenie bezpośrednio przy plaży oraz tuż obok Wolińskiego Parku Narodowego.