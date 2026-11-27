Trzy place pełne świątecznej atmosfery

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy ponownie opanował serce miasta. Przez najbliższe tygodnie trzy centralne place będą tętnić życiem, oferując nie tylko zakupy i kulinarne przysmaki, ale również liczne wydarzenia artystyczne, warsztaty i atrakcje dla najmłodszych.

Na odwiedzających czeka blisko 90 wystawców. Między drewnianymi domkami można znaleźć świąteczne ozdoby, rękodzieło, naturalne kosmetyki, świece, biżuterię, książki oraz lokalne pamiątki. Nie brakuje również propozycji dla osób poszukujących wyjątkowych prezentów pod choinkę.

- Jarmark od lat jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w Szczecinie. To miejsce spotkań, wspólnego spędzania czasu i budowania świątecznej atmosfery w centrum miasta. Staramy się co roku przygotować program, który zainteresuje zarówno dzieci, jak i dorosłych - mówi Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Smaki z Polski i świata

Jarmark to prawdziwa gratka dla smakoszy. Wśród stoisk znaleźć można tradycyjne oscypki, korbacze, litewskie wędliny, wyroby z dziczyzny, miody czy domowe przetwory. Nie zabrakło też klasycznych świątecznych dań, takich jak barszcz z uszkami, pierogi, bigos czy pajda chleba ze smalcem.

Obok polskich specjałów dostępne są również przysmaki z różnych zakątków świata. Goście mogą spróbować szwajcarskiego raclette i fondue, kuchni bałkańskiej, langoszy, burgerów, ramenu czy pizzy fritta. Na deser czekają pierniki, kołacze, churrosy, gofry, mini pączki oraz owoce w czekoladzie. Całość dopełniają gorąca czekolada, aromatyczna kawa i grzańce, także w wersji bezalkoholowej.

Koło Młyńskie, karuzele i Domek Mikołaja

Jedną z największych atrakcji Alei Kwiatowej jest ponownie Koło Młyńskie, z którego można podziwiać świątecznie rozświetlone centrum Szczecina. Na najmłodszych czekają także dwie Karuzele Weneckie, a na placu Lotników stanął imponujący, ponad 17-metrowy Świąteczny Wiatrak.

Szczególną rolę odgrywa Domek Mikołaja x IKEA Szczecin. To właśnie tam odbywać się będą spotkania ze Świętym Mikołajem, warsztaty kreatywne i wspólne czytanie bajek. Dodatkowe atrakcje przygotowano również na scenie Świątecznego Przystanku Grupy Bemo.

- Zależy nam na tym, aby jarmark był przestrzenią otwartą dla wszystkich. Oprócz tradycyjnych stoisk przygotowaliśmy wiele bezpłatnych atrakcji, warsztatów i działań angażujących mieszkańców w każdym wieku - podkreśla Celina Wołosz.

Nie tylko zabawa. Będą też akcje społeczne

Organizatorzy zadbali także o społeczne aspekty wydarzenia. Na Alei Kwiatowej można zostawić świąteczne życzenia dla samotnych seniorów. Z kolei na choinkach zawisły bombki prezentujące psy ze Szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które czekają na adopcję.

Przygotowano również grę terenową z nagrodami. Uczestnicy będą szukać wskazówek i naklejek ukrytych na terenie jarmarku, a po rozwiązaniu wszystkich zagadek otrzymają pamiątkowy magnes. W Centrum Informacji Turystycznej można natomiast wymienić pięć jednorazowych reklamówek na torbę wielorazowego użytku w ramach ekologicznej akcji „Zamień foliówkę na materiałówkę”.

Pierwszy weekend pełen wydarzeń

Już inauguracyjny weekend zapowiada się niezwykle intensywnie. W sobotę odbędą się warsztaty ekologiczne, pokazy iluzji, koncerty oraz wspólne kolędowanie. Na scenie wystąpią między innymi Chór Dziewczęcy Polka, zespół Speed Doctor, Samantha Kełpińska i Jazz Affair.

Niedziela upłynie pod znakiem atrakcji dla najmłodszych. Akademia Elfów zaoferuje malowanie buziek, warsztaty piernikowe, zabawy i konkursy, a w Domku Mikołaja uruchomiona zostanie specjalna Poczta Świętego Mikołaja.

Do kiedy potrwa jarmark?

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy będzie czynny do 22 grudnia. W dni powszednie stoiska otwarte są od godz. 13:00 do 20:00, w piątki do godz. 23:00, w soboty od godz. 10:00 do 23:00, a w niedziele od godz. 10:00 do 21:00.

Przez najbliższe tygodnie centrum Szczecina będzie więc jednym z najbardziej świątecznych miejsc na Pomorzu Zachodnim. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w poprzednich latach jarmark przyciągnie tysiące mieszkańców i turystów szukających bożonarodzeniowej atmosfery.

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