Tragedia w Cedyni. Dziecko wypadło z okna

W piątek, około godziny 13:00, w miejscowości Cedynia w województwie zachodniopomorskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Z okna mieszkania w budynku wielorodzinnym wypadł 14-miesięczny chłopiec. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, na ratunek było już za późno.

Policja komentuje sprawę

Szczegóły zdarzenia w rozmowie z "Super Expressem" przekazał starszy aspirant Jakub Kuźmowicz z policji w Gryfinie. Jak informuje funkcjonariusz, po przybyciu na miejsce lekarz mógł jedynie potwierdzić najgorsze.

14-miesięczny chłopiec wypadł z okna bloku wielorodzinnego. Na miejsce zostały zadysponowane patrole policji jak i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Lekarz stwierdził zgon dziecka. Na miejscu trwają czynności, które są pod nadzorem prokuratury

- przekazał policjant.

Okoliczności wypadku bada prokuratura

Rodzice dziecka zostali przebadani przez policję na obecność alkoholu w organizmie - badanie wykazało, że byli trzeźwi. Teraz wyjaśnieniem dokładnych przyczyn i okoliczności tej wstrząsającej tragedii zajmie się prokuratura, która nadzoruje wszystkie czynności prowadzone na miejscu wypadku.