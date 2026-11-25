Szczepionki u pielęgniarki ze Szczecinka. Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku

Tajemniczy proceder ujawniła w 2019 roku jedna z matek, którą zaniepokoiło to, że szczepienie u pielęgniarki było tańsze niż sam preparat w aptece. Sprawa dotyczyła szczepionki skojarzonej, mającej uodpornić niemowlęta na kilka chorób. Po kontakcie z producentem matka ustaliła, że preparat o wskazanym numerze i serii w ogóle nie został przez niego wyprodukowany, a nieprawidłowości w książeczce zdrowia swojego dziecka zauważył także kolejny rodzic.

Oskarżona Ewa B. była zatrudniona w jednej z przychodni na terenie Szczecinka, a zarzuty obejmowały szczepienia przeprowadzone w latach 2016–2019. W kwietniu 2025 roku sąd pierwszej instancji wymierzył pielęgniarce karę trzech lat pozbawienia wolności, od czego apelację wniósł jej obrońca.

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Sąd Okręgowy w Koszalinie złagodził karę dla Ewy B.

Rozpatrujący odwołanie Sąd Okręgowy w Koszalinie ocenił w środę, 25 listopada, że brakuje dowodów na to, by zachowanie pielęgniarki sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 40 niemowląt. Sędzia Rafał Podwiński zwrócił uwagę, że nie przeprowadzono postępowania dowodowego w zakresie stanu zdrowia małych pacjentów. Śledczym do dziś nie udało się też ustalić, jaką substancję wstrzyknięto dzieciom ani jakie wywołało to skutki, a pojawiające się wątpliwości „należało interpretować na korzyść oskarżonej”.

W rezultacie 64-letnia emerytowana pielęgniarka usłyszała wyrok roku i sześciu miesięcy więzienia wyłącznie za oszustwo oraz karę tysiąca złotych grzywny. Sąd utrzymał w mocy pięcioletni zakaz wykonywania zawodu pielęgniarki i zobowiązał kobietę do zwrotu rodzicom pieniędzy pobranych za szczepienia, czyli kwot od 100 do 1000 złotych. Orzeczenie jest już prawomocne, choć stronom przysługuje jeszcze kasacja.