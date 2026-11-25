Dzwonią z Niemiec nawet kilka razy dziennie

Jak opisywaliśmy wcześniej, oszuści kuszą wysokimi zarobkami za granicą lub przy prostej pracy zdalnej. Czasem są to "głuche telefony" lub szybkie połączenia, gdzie nadawca rozłącza się po jednym sygnale, pozostawiając nieodebrane połączenie. Podobnych sytuacji doświadczają mieszkańcy różnych regionów Polski. Telefon dzwoni nawet kilka razy w ciągu dnia. Wspólnym mianownikiem jest w tym przypadku numer kierunkowy dzwoniącego: +49, czyli Niemcy.

Teraz pojawiają się kolejne informacje, które pokazują, że telefon z numerem +49 jest jedynie pierwszym etapem znacznie bardziej rozbudowanej pułapki.

Schemat jest niemal zawsze taki sam: telefon z zagranicznego numeru, propozycja atrakcyjnej pracy i próba przeniesienia dalszego kontaktu na komunikator.

WhatsApp, Telegram i pierwszy krok do oszustwa

Samo odebranie telefonu i wysłuchanie głosu w słuchawce nie musi od razu oznaczać kłopotów. Te mogą pojawić się nieco później. Według ostrzeżeń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości po odebraniu telefonu rozmówca bardzo szybko proponuje przejście na WhatsApp lub Telegram. To właśnie tam zaczyna się właściwa część oszustwa.

CBZC podkreśla, że rozmowa przenoszona poza oficjalne kanały jest często pierwszym etapem wyłudzania danych lub pieniędzy. Funkcjonariusze ostrzegają, by nie kontynuować takiego kontaktu i nie otwierać przesyłanych linków.

W wielu przypadkach ofiara otrzymuje wiadomość z odnośnikiem do strony przypominającej portal rekrutacyjny lub formularz zgłoszeniowy. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda profesjonalnie. Problem w tym, że witryna została przygotowana wyłącznie po to, by wyłudzić dane.

NASK: wycieki danych mogą mieć znaczenie

Z pytaniami dotyczącymi tego typu działań zwrócili się do NASK dziennikarze "Faktu". Odpowiedź może niepokoić.

–Jesteśmy świadomi, że to częsty sposób działania oszustów i faktycznie ich nasilenie może być efektem wycieków danych, choć nie można takiego faktu jednoznacznie potwierdzić – przekazał gazecie przedstawiciel NASK.

Eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na presję czasu. Jeżeli rozmówca nalega na szybkie działanie, przekonuje, że oferta jest ograniczona lub wymaga natychmiastowej reakcji, powinna zapalić się czerwona lampka.

– Do połączeń, w których rozmówca wywiera na nas presję działania, powinniśmy podchodzić z ostrożnością, rozłączać się i samodzielnie weryfikować przekazane nam informacje – podkreśla NASK.

Co dzieje się po kliknięciu linku?

Specjaliści z NASK od lat ostrzegają przed fałszywymi ofertami pracy rozsyłanymi przez WhatsApp. Z doświadczeń ekspertów wynika, że po przejściu na stronę wskazaną przez oszustów użytkownik może zostać poproszony o:

podanie danych osobowych,

numeru PESEL,

danych karty płatniczej,

loginów i haseł,

wykonanie przelewu „aktywacyjnego”,

wpłatę depozytu lub opłaty rekrutacyjnej.

W niektórych wariantach oszustwa ofiara początkowo otrzymuje drobne wynagrodzenie za wykonanie prostych zadań. To element budowania zaufania. Dopiero później pojawiają się prośby o wpłatę większych kwot lub przekazanie wrażliwych danych. Podobne schematy opisywał również CERT Orange.

Numer +49 nie musi oznaczać Niemiec

Eksperci przypominają, że sam niemiecki kierunkowy nie jest dowodem, że telefon rzeczywiście został wykonany z Niemiec. Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują tzw. spoofing, czyli podszywanie się pod inne numery telefonów.

Oznacza to, że na ekranie telefonu może pojawić się wiarygodnie wyglądający numer, mimo że połączenie zostało wykonane z zupełnie innego miejsca. Dlatego o zagrożeniu powinny decydować nie cyfry widoczne na ekranie, lecz zachowanie rozmówcy.

Jak sprawdzić numer, z którego ktoś dzwoni?

Jeżeli odbierzemy połączenie z nieznanego numeru, nie warto od razu wpadać w panikę. W pierwszej kolejności można wpisać numer w wyszukiwarce internetowej. Bardzo często pojawia się on na forach i portalach służących do zgłaszania niechcianych połączeń, gdzie inni użytkownicy opisują swoje doświadczenia.

Pomocne może być również sprawdzenie go w komunikatorach takich jak WhatsApp - wystarczy wpisać numer w wyszukiwarce aplikacji. Często można tam zobaczyć zdjęcie profilowe, nazwę firmy lub inne informacje ułatwiające identyfikację rozmówcy. Nie daje to jednak pełnej gwarancji wiarygodności, ponieważ takie dane również mogą zostać sfałszowane.

Sprawdziliśmy w ten sposób kilka numerów wykorzystywanych w podobnych połączeniach. Pod jednym z nich wyświetlił się profil kobiety o dość egzotycznym imieniu i nazwisku, bardziej kojarzącym się z krajami Bliskiego Wschodu niż z Niemcami. Zdecydowana większość sprawdzanych numerów pozostawała jednak anonimowa, co świadczy o tym, że trzeba je traktować z dużą rezerwą i nie oddzwaniać, a najlepiej zablokować.

W przypadku odebrania połączenia od rzekomej firmy rekrutacyjnej, eksperci radzą także zweryfikować nazwę firmy podawaną przez rozmówcę, sprawdzić jej stronę internetową, profile społecznościowe oraz dostępne dane kontaktowe. Jeśli ktoś podaje się za rekrutera, warto samodzielnie znaleźć numer przedsiębiorstwa i zadzwonić do niego niezależnie od otrzymanej wiadomości. To prosty sposób, by szybko zweryfikować, czy oferta pracy jest prawdziwa.

To nie pierwszy taki przekręt

Cyberprzestępcy regularnie wykorzystują komunikatory do ataków na Polaków. NASK już wcześniej ostrzegał przed oszustwami „na rekrutację”, w których przestępcy podszywali się pod przedstawicieli działów HR znanych firm i kierowali ofiary na WhatsAppa. Następnie przekierowywali je na fałszywe strony łudząco podobne do prawdziwych portali rekrutacyjnych.

Eksperci z CERT Polska alarmowali również w sprawie kampanii polegających na przejmowaniu kont WhatsApp poprzez fałszywe konkursy, linki do głosowań czy wyłudzanie kodów weryfikacyjnych. W takich przypadkach przestępcy uzyskują dostęp do konta ofiary, a następnie wysyłają kolejne wiadomości do jej znajomych.

Jak się chronić?

Eksperci z NASK, CERT Polska i CBZC są zgodni:

nie klikaj linków przesłanych przez nieznajome osoby,

nie wysyłaj zrzutów ekranu na prośbę rozmówcy,

nie podawaj kodów SMS i kodów BLIK,

nie przekazuj danych bankowych ani skanów dokumentów,

nie wpłacaj „opłat aktywacyjnych” za rozpoczęcie pracy,

każdą ofertę sprawdzaj samodzielnie w oficjalnych źródłach.

Jedna chwila nieuwagi może wystarczyć, by stracić oszczędności albo narazić się na kradzież tożsamości. A wszystko zaczyna się od pozornie niewinnego telefonu.

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