Dzwonią z numeru rozpoczynającego się od +49

Policjanci informują o kolejnej metodzie stosowanej przez cyberprzestępców. Wszystko zaczyna się od telefonu z nieznanego numeru, zazwyczaj rozpoczynającego się od kierunkowego +49, przypisanego do Niemiec. Po odebraniu połączenia rozmówca przedstawia atrakcyjną ofertę pracy za granicą.

Oferta ma wyglądać bardzo zachęcająco. Oszuści obiecują wysokie zarobki, korzystne warunki zatrudnienia i szybkie rozpoczęcie pracy. To właśnie perspektywa łatwego zarobku ma skłonić potencjalną ofiarę do dalszego kontaktu.

Wiadomość na WhatsApp i podejrzany link

Na samym telefonie jednak się nie kończy. Po zakończeniu rozmowy osoba otrzymuje wiadomość na komunikatorze WhatsApp. Znajduje się w niej link prowadzący do zewnętrznej strony internetowej.

Według policji przestępcy często proszą następnie o wykonanie zrzutu ekranu i odesłanie go w wiadomości zwrotnej. Z pozoru niewinne polecenie może być elementem większego oszustwa. W ten sposób sprawcy starają się budować zaufanie i nakłonić ofiarę do wykonywania kolejnych czynności, które mogą prowadzić do utraty danych osobowych lub pieniędzy.

Nie każdy numer z Niemiec oznacza oszustwo

Funkcjonariusze podkreślają, że sam numer zaczynający się od +49 nie jest dowodem na próbę wyłudzenia. Z niemieckich numerów kontaktują się przecież legalne firmy, instytucje czy osoby prywatne.

Problem polega na tym, że oszuści coraz częściej wykorzystują zagraniczne numery lub podszywają się pod inne numery telefonów, aby uwiarygodnić swoje działania. Dlatego każdy nieoczekiwany kontakt, zwłaszcza związany z ofertami pracy i obietnicami wysokich zarobków, powinien wzbudzić szczególną czujność.

Jak sprawdzić nieznany numer telefonu?

Jeżeli odbierzemy podejrzane połączenie, warto poświęcić chwilę na weryfikację numeru. W sieci działa wiele serwisów, w których użytkownicy dzielą się opiniami o nieznanych telefonach. Często już po wpisaniu numeru można sprawdzić, czy inni internauci zgłaszali próby oszustwa lub niechciany telemarketing.

Dobrym rozwiązaniem jest również zapisanie numeru w kontaktach i sprawdzenie, czy pojawia się na WhatsApp. Profil ze zdjęciem, nazwą firmy czy dodatkowymi informacjami może pomóc w identyfikacji rozmówcy, choć nie daje gwarancji wiarygodności. Warto także wyszukać numer w Google, sprawdzić, czy jest powiązany z konkretną firmą oraz zweryfikować dane pracodawcy w oficjalnych rejestrach i na firmowej stronie internetowej.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze przypominają, by nigdy nie klikać w podejrzane linki przesyłane przez nieznajome osoby, nie przekazywać haseł, kodów autoryzacyjnych ani danych do bankowości elektronicznej. Szczególną ostrożność należy zachować również wtedy, gdy ktoś prosi o wykonanie i przesłanie zrzutów ekranu.

Policja zwraca uwagę, że jeśli oferta pracy wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a rozmówca wywiera presję i nakłania do szybkiego działania, może to być sygnał ostrzegawczy. W takich sytuacjach najlepiej przerwać kontakt i dokładnie zweryfikować wszystkie informacje. Jak podkreślają funkcjonariusze, obietnica szybkiego zarobku nie może przesłonić zdrowego rozsądku, bo konsekwencją może być utrata oszczędności lub przejęcie naszych danych przez przestępców.

Rozpoznasz państwo po numerze kierunkowym? Sprawdź, czy wiesz, skąd do ciebie dzwonią! Pytanie 1 z 10 Jaki numer kierunkowy oznacza, że dzwoni do nas ktoś z Polski? +48 +68 +98 Następne pytanie