Pod ziemią znaleziono gorące wody

Zakończyły się badania odwiertu geotermalnego Police GT-1, które potwierdziły możliwość wykorzystania wód termalnych jako źródła energii cieplnej dla miasta. Co więcej, przeprowadzone analizy wykazały, że odkryte zasoby mają także potencjał leczniczo-rekreacyjny.

Prace poszukiwawcze rozpoczęły się w lipcu 2025 roku. Wykonująca odwiert spółka UOS Drilling natrafiła na wody termalne już na głębokości około 1800 metrów, a więc płycej niż pierwotnie zakładano. W lutym 2026 roku przeprowadzono pompowanie pomiarowe, natomiast kilka miesięcy później dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona przez marszałka województwa zachodniopomorskiego.

Parametry robią wrażenie

Wyniki badań pokazują, że złoże posiada bardzo dobre parametry.

Woda osiąga temperaturę 66,3 stopnia Celsjusza, a wydajność ujęcia wynosi 221 metrów sześciennych na godzinę. Na uwagę zwraca także wysoka mineralizacja na poziomie 128,8 g/dm³. Sam odwiert osiągnął głębokość 1827 metrów.

Eksperci wskazują, że takie parametry mogą mieć znaczenie nie tylko dla ciepłownictwa, ale również dla ewentualnego wykorzystania wód w celach zdrowotnych, rehabilitacyjnych czy rekreacyjnych.

Od zakładów chemicznych do statusu uzdrowiska?

Jeszcze niedawno niewielu mieszkańców uwierzyłoby, że Police mogłyby być wymieniane jednym tchem obok miejscowości słynących z gorących źródeł i leczniczych kąpieli. Miasto od dekad rozwija się wokół przemysłu, a jego symbolem są Zakłady Chemiczne Police. W ostatnich latach powstała tu również jedna z największych inwestycji przemysłowych w regionie, czyli fabryka polimerów.

Tymczasem wyniki najnowszych badań otwierają zupełnie nowy rozdział. Choć do ewentualnego uzyskania statusu uzdrowiska droga byłaby jeszcze bardzo daleka, sam fakt potwierdzenia właściwości leczniczo-rekreacyjnych wód termalnych może stać się impulsem do rozwoju turystyki zdrowotnej i inwestycji związanych z rekreacją.

Ciepło dla mieszkańców i większe bezpieczeństwo energetyczne

Najważniejszym celem projektu pozostaje jednak wykorzystanie geotermii w miejskim systemie ciepłowniczym. Według szacunków potencjał złoża wynosi około 120 tys. GJ energii cieplnej rocznie. Dzięki temu Police mogłyby w przyszłości częściowo uniezależnić się od tradycyjnych źródeł energii i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców.

Aby jednak wykorzystać złoże na większą skalę, konieczne będzie wykonanie co najmniej dwóch odwiertów zatłaczających oraz pozyskanie środków na dalszy rozwój projektu. Sam odwiert badawczy został w całości sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wyniosło ponad 18,3 mln zł.

Kolejny krok już przed gminą

Władze Polic zapowiadają dalsze działania związane z projektem geotermalnym. Kluczowe będą teraz kwestie finansowania kolejnych etapów inwestycji oraz analiza kosztów produkcji ciepła dla mieszkańców.

Jeśli plany uda się zrealizować, Police mogą w przyszłości stać się przykładem miasta, które połączy nowoczesny przemysł z zieloną energią. A niewykluczone, że także z funkcjami uzdrowiskowymi. Jeszcze kilka lat temu taki scenariusz brzmiałby jak science fiction. Dziś potwierdzają go wyniki badań wykonanych głęboko pod ziemią.

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