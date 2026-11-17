Najpierw droga i plac budowy, potem wielkie wiercenie

W najbliższych dniach na terenie przy ul. Dąbskiej pojawi się ciężki sprzęt. Wykonawca inwestycji, firma UOS Drilling S.A., zakończył już formalności związane ze zgłoszeniem robót budowlanych i może rozpocząć przygotowanie placu pod odwiert.

Powstanie droga robocza, a teren zostanie przygotowany pod montaż potężnego urządzenia wiertniczego. Prace przygotowawcze mają zakończyć się jeszcze w listopadzie. Z kolei transport elementów wiertni zaplanowano na przełom listopada i grudnia.

Samo wiercenie powinno rozpocząć się na przełomie roku i potrwa około trzech miesięcy.

- To ważny krok w kierunku sprawdzenia, czy Szczecin będzie mógł w przyszłości korzystać z własnych zasobów energii geotermalnej. Dopiero wykonanie odwiertu pozwoli poznać rzeczywiste parametry złoża i ocenić potencjał jego wykorzystania w miejskim systemie ciepłowniczym - podkreśla Anna Folkman, rzeczniczka Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Opóźnienia na budowie. Miasto nie wyklucza kar

Inwestycja nie przebiega jednak bez problemów. Wykonawca zwrócił się do miasta o aktualizację harmonogramu. Powodem były konieczne zmiany projektowe wynikające z rzeczywistych warunków terenowych.

Trzeba było zmienić lokalizację planowanego odwiertu w obrębie działki oraz dostosować zagospodarowanie placu wiertni. Gmina przeanalizowała przedstawione dokumenty i otrzymała od wykonawcy program naprawczy wraz z nowym harmonogramem.

Miasto nie zgodziło się jednak na formalne wydłużenie terminu realizacji umowy, który upływa 3 grudnia 2026 roku. Jednocześnie inwestor zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za ewentualne opóźnienia.

- Najważniejsze jest dla nas doprowadzenie przedsięwzięcia do końca i uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących parametrów wód termalnych. To od nich zależą kolejne decyzje związane z budową instalacji geotermalnej dla Szczecina - zaznacza Anna Folkman.

Szczecin ma jedne z najlepszych warunków geotermalnych w Polsce

Eksperci od lat wskazują, że Szczecin znajduje się w rejonie o wyjątkowo korzystnych warunkach geotermalnych. Wartość strumienia cieplnego wynosi tutaj około 90-100 mW/m², co należy do najwyższych wyników w Polsce.

Szacuje się, że na odpowiedniej głębokości mogą znajdować się silnie zmineralizowane wody o temperaturze od 60 do 80 stopni Celsjusza. To właśnie one mogłyby stać się nowym, odnawialnym źródłem energii dla miejskiego systemu ogrzewania.

Prawie dwa kilometry pod powierzchnią ziemi

Projekt zakłada wykonanie pionowego odwiertu Szczecin GT-2 do głębokości około 1950 metrów. Geolodzy liczą, że uda się uzyskać wodę termalną o wydajności około 200 metrów sześciennych na godzinę.

Zakładane parametry robią wrażenie. Woda ma osiągać temperaturę od 70 do 75 stopni Celsjusza. To poziom, który pozwala myśleć o jej wykorzystaniu w miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dopiero odwiert pokaże jednak, czy rzeczywiste warunki pod ziemią są tak dobre, jak wskazują dotychczasowe analizy i badania hydrogeologiczne.

Miliony złotych na ekologiczne ciepło

Realizacja odwiertu jest możliwa dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczecin pozyskał na ten cel 12,9 mln zł dotacji w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Jeżeli badania zakończą się sukcesem, geotermia może stać się jednym z filarów transformacji energetycznej miasta. Oznaczałoby to mniejsze zużycie paliw kopalnych, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i większą niezależność energetyczną Szczecina.

Gorące źródła pod miastem mogą więc okazać się nie tylko geologiczną ciekawostką, ale także szansą na tańsze i bardziej ekologiczne ogrzewanie dla mieszkańców.

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