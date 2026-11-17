Odkrycie w pałacu w Benicach. Dokumenty przeleżały w stropie ponad sto lat

W budynku dawnego pałacu należącego niegdyś do rodu von Flemmingów w Benicach funkcjonuje dzisiaj Zespół Szkół Ponadpodstawowych. To właśnie tam, podczas prowadzonych robót remontowych, natrafiono na niemieckie listy strat datowane na 17 października 1914 roku, które przekazano już do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim.

Marek Maślak, pełniący funkcję dyrektora szkoły, zawiadomił pracowników muzeum o tym wyjątkowym znalezisku. Ukryte w przestrzeni stropowej gmachu historyczne materiały bezpiecznie przeleżały w tym miejscu przeszło sto lat, czekając na ponowne ujawnienie.

Pruskie listy strat wojennych z 1914 roku

Grzegorz Kurka, który kieruje Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, wyjaśnił, że zabezpieczone przez specjalistów archiwalia to pruskie listy strat wojennych opatrzone numerem 53.

- Mamy tutaj straty wojenne z początków wojny. Co ciekawe, są to pruskie straty wojenne nr 53. Na każdej stronie jest około stu, a może i więcej nazwisk żołnierzy, którzy byli ranni, polegli lub zaginęli w trakcie działań wojennych – powiedział Kurka.

Obok personaliów poszczególnych wojskowych widnieją krótkie dopiski precyzujące ich ówczesny stan. W wykazach zastosowano niemieckie określenia takie jak „verwundet” oznaczające rannego, „schwer verwundet” w przypadku ciężkich obrażeń, „leicht verwundet” dla lekko rannych oraz „tot”, co informowało o śmierci na polu walki.

Ogromna skala strat na początku I wojny światowej

Według badaczy dziejów to niespodziewane odkrycie doskonale obrazuje, jak potężne żniwo zbierała I wojna światowa już w swoich pierwszych miesiącach.

- Widzimy obraz wielkiej tragedii żołnierza, który walczył w okopach I wojny światowej. To też pokazuje nam skalę tych strat – zaznaczył dyrektor muzeum.

Za każdym zapisanym w dokumentach nazwiskiem kryje się osobny dramat człowieka rzuconego w wir globalnego konfliktu. Wśród wymienionych znajdują się między innymi wojskowi służący w 161. Pułku Piechoty, czyli jednostce powiązanej z dzisiejszą Kolonią (wówczas Cöln), a także miastami Düren oraz Eschweiler.

Polacy w armii Cesarstwa Niemieckiego

Analizujący spisy eksperci szybko wychwycili w nich nazwiska o polskim brzmieniu. Pracownicy muzeum przypuszczają, że wpisy te dotyczą Polaków przymusowo wcielonych w szeregi armii Cesarstwa Niemieckiego.

- Musimy pamiętać, że w tym wykazie mamy polsko brzmiące nazwiska, czyli prawdopodobnie byli to Polacy walczący po stronie Cesarstwa Niemieckiego – wskazał Grzegorz Kurka.

Szef placówki zwrócił przy tym uwagę na tragizm ówczesnych realiów, w których mieszkańcy polskich ziem musieli zakładać mundury trzech zaborców, służąc w wojskach niemieckich, rosyjskich oraz austro-węgierskich. Taka sytuacja sprawiała, że Polacy bardzo często zmuszeni byli walczyć przeciwko swoim rodakom po dwóch stronach linii frontu.

Muzeum zbada dokumenty z Benic

Teraz ponadstuletnie wykazy trafią w ręce konserwatorów, których zadaniem będzie zabezpieczenie papieru przed postępującą degradacją. Po zakończeniu tych niezbędnych zabiegów eksperci przystąpią do wnikliwego badania treści zapisanej na kartach.

Pracownicy muzeum mają nadzieję, że analiza znaleziska poszerzy wiedzę o skali strat w armii cesarskiej oraz indywidualnych historiach żołnierzy z początkowego okresu Wielkiej Wojny. Bardzo możliwe, że wśród setek wpisów uda się odnaleźć wątki dotyczące mieszkańców Pomorza oraz innych polskich terenów.

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