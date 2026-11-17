Madonna i Kylie Minogue - dwie ikony muzyki pop

Nazywana królową popu Madonna od wielu lat dyktuje warunki na rynku muzycznym i chętnie sięga po odważne eksperymenty artystyczne. W jej dorobku znajdują się tak znane kompozycje jak „Like a Virgin”, „Vogue” oraz „Hung Up”. Równie imponującym katalogiem hitów dysponuje Kylie Minogue, którą media określiły mianem księżniczki popu. Pochodząca z Australii wokalistka podbiła listy przebojów piosenkami „I Should Be So Lucky”, „Can't Get You Out of My Head” i „Padam Padam”, czym potwierdziła umiejętność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się epok w muzyce.

Przez długi czas słuchacze i branża postrzegali obie artystki głównie jako rywalki. Niedawno udowodniły one jednak, że potrafią nawiązać udaną współpracę. Wszystko zainicjował ich wspólny występ na scenie podczas koncertu Madonny w 2024 roku, natomiast w 2026 roku gwiazdy zrealizowały marzenie fanów i nagrały razem utwór „Love Sensation”.

Quiz o przebojach Madonny i Kylie Minogue. Dopasuj tytuł do wokalistki

Czy potrafisz bezbłędnie oddzielić dyskografię Madonny od twórczości Kylie Minogue? Zadanie jest bardzo łatwe i polega wyłącznie na przypisaniu tytułu piosenki do odpowiedniej wykonawczyni. Choć zasady wydają się proste, to tylko najwierniejsi słuchacze obu wokalistek bez trudu zdobędą maksymalną liczbę punktów. Zweryfikuj swoją pamięć i sprawdź, jak dobrze znasz dorobek tych dwóch ikon światowej muzyki pop.

Quiz. Kto to śpiewał: Madonna czy Kylie Minogue? Rozpoznasz piosenkę po tytule? Pytanie 1 z 15 "Holiday" to przebój Madonny Kylie Minogue Obie nagrały piosenkę o takim tytule Następne pytanie

Quiz - rozrywka dla każdego

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.