Jego 100-metrowy pylon będzie widoczny z daleka. Wiadomo, kto zbuduje nowy Most Kłodny w Szczecinie

TERLAN zbuduje Most Kłodny

Miasto Szczecin wybrało wykonawcę inwestycji. Za realizację Mostu Kłodnego wraz z przebudową układu drogowego po obu stronach Odry odpowiadać będzie firma TERLAN S.A.

Wartość zwycięskiej oferty wynosi 318,2 mln zł brutto. Obejmuje ona zarówno budowę samego mostu, jak i dodatkowe zadania związane z przebudową ulic Wendy oraz Nabrzeża Wieleckiego. Jak podkreślają urzędnicy, koszt robót budowlanych związanych bezpośrednio z powstaniem nowej przeprawy to około 148 mln zł.

- To bardzo ważny moment dla tej inwestycji. Wyłonienie wykonawcy przybliża nas do rozpoczęcia prac i realizacji projektu, który znacząco zmieni układ komunikacyjny tej części miasta - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Most z 100-metrowym pylonem

Most Kłodny będzie jedną z najbardziej charakterystycznych konstrukcji w Szczecinie. Zaprojektowano go jako most podwieszany o długości około 182 metrów. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem będzie wysoki na blisko 100 metrów pylon, który zmieni panoramę miasta i będzie widoczny z wielu punktów nad Odrą.

Na moście znajdą się dwa pasy ruchu, dwutorowe torowisko tramwajowe, chodniki dla pieszych oraz dwukierunkowa droga rowerowa.

- Most Kłodny będzie nie tylko nową przeprawą przez Odrę. To również inwestycja, która stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów szczecińskiego krajobrazu i poprawi dostępność Łasztowni oraz terenów portowych - podkreśla Piotr Zieliński.

Nie tylko most. Powstanie cały układ komunikacyjny

Zakres inwestycji wykracza daleko poza budowę samej przeprawy. Prace obejmą przebudowę wielu ulic po obu stronach rzeki.

Po stronie lewobrzeżnej zmiany obejmą m.in. ulice Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna, Panieńską, Kłodną i Rybaki. Po stronie Łasztowni przebudowane zostaną fragmenty ulic Wendy, Zbożowej i Władysława IV.

W ramach zadania powstaną również nowe torowiska tramwajowe, jezdnie, skrzyżowania, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura podziemna. Zaplanowano także parking liczący 276 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dodatkowe miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz stanowiska dla busów.

Ważna inwestycja dla portu i wojska

Nowa przeprawa ma pełnić funkcję strategicznego połączenia między Portem Szczecin a siecią dróg krajowych i ekspresowych. Most został zaprojektowany zgodnie z ideą tzw. podwójnego zastosowania, czyli z myślą zarówno o ruchu cywilnym, jak i potrzebach związanych z mobilnością wojskową.

Dla żeglugi istotne będzie również zachowanie prześwitu wynoszącego 5,25 metra oraz brak podpór w nurcie Odry, co ułatwi ruch jednostek pływających.

Kiedy pojedziemy nową przeprawą?

Inwestycja otrzyma finansowanie z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, będącego częścią Krajowego Planu Odbudowy.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 36 miesięcy na realizację zadania. Nadzór nad inwestycją sprawować będzie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, za 3 lata mieszkańcy Szczecina zobaczą nie tylko nową przeprawę przez Odrę, ale również kolejny symbol miasta, który może stać się równie rozpoznawalny jak słynne dźwigozaury czy gmach Filharmonii.

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