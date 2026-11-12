Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nową atrakcję. Najmłodsi goście będą zachwyceni

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-12 10:41

Nadmorski Hotel Gołębiewski w Pobierowie konsekwentnie poszerza ilość swoich atrakcji, a najnowsza inwestycja powstała specjalnie z myślą o najmłodszych wczasowiczach. Na terenie obiektu otwarto nową salę zabaw, zaprojektowaną jako wyjątkowe miejsce do eksperymentowania, odkrywania i pobudzania dziecięcej wyobraźni.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwiera nową salę zabaw

Władze Hotelu Gołębiewski w Pobierowie ogłosiły otwarcie kolejnej przestrzeni rozrywkowej dla odwiedzających. Najnowsza propozycja została przygotowana głównie z myślą o rodzinach podróżujących z dziećmi. W murach obiektu uruchomiono specjalną salę zabaw, gwarantującą maluchom idealne warunki do bardzo aktywnego wypoczynku.

Z informacji przekazanych przez obiekt wynika, że przy projektowaniu wnętrza priorytetem było pobudzanie dziecięcej wyobraźni. Specjalnie wydzielone, barwne strefy oraz tematyczne kąciki mają inspirować najmłodszych do szukania zupełnie nowych form rozrywki. W tym miejscu maluchy mogą swobodnie eksperymentować i wymyślać własne opowieści w przestrzeni w pełni dopasowanej do ich potrzeb.

Wiemy doskonale, że dziecięca wyobraźnia nie zna granic, wystarczy dać jej odpowiednią przestrzeń. Dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym najmłodsi mogą odkrywać, eksperymentować i tworzyć własne historie – przekazuje nam hotel.

Nowa atrakcja w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Jak wygląda sala zabaw?

Hotel zaznacza, że celem było odejście od koncepcji zwykłego pokoju wypełnionego zabawkami. Nowa atrakcja ma pełnić funkcję miejsca stymulującego kreatywność, w którym dzieci zyskają swobodę w samodzielnym tworzeniu rozmaitych scenariuszy zabawy.

Zarządcy obiektu gwarantują, że nowe wnętrze wyróżnia się nie tylko bogatą kolorystyką i dużą przestrzenią, ale przede wszystkim pełnym bezpieczeństwem. Dzięki podziałowi na zróżnicowane strefy, najmłodsi goście zyskali mnóstwo opcji na interesujące spędzenie wolnego czasu. Zdjęcia tego wyjątkowego miejsca znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sala zabaw dla dzieci w hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

Sala zabaw dla dzieci w hotelu Gołębiewski Pobierowo
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Hotel Gołębiewski w Pobierowie poszerza ofertę dla rodzin z dziećmi

Otwarcie nowej sali to kolejny element rozbudowy oferty dedykowanej najmłodszym wczasowiczom. Na terenie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie goście mogą już korzystać między innymi z parku wodnego Tropikana, a także brać udział w licznych warsztatach, animacjach oraz bawić się w innych strefach stworzonych dla dzieci.

 
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