Pogoda w Szczecinie: 13-15 listopada

Mieszkańcy Szczecina mogą śmiało planować aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ przez cały weekend pogoda będzie im sprzyjać. Prognozy na okres od 13 do 15 listopada nie przewidują żadnych opadów deszczu, a na niebie dominować będzie słońce. Jedyną istotną zmianą, jaka zajdzie w aurze, będzie systematyczny spadek temperatury. O ile piątek przywita nas jeszcze stosunkowo łagodnymi wartościami, o tyle niedziela okaże się odczuwalnie chłodniejsza.

Piątek – najcieplejszy dzień weekendu

Początek weekendu, 13 listopada, zapowiada się w Szczecinie bardzo pogodnie. Na niebie próżno będzie szukać chmur, co pozwoli w pełni cieszyć się jesiennym słońcem. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą w ciągu dnia około 8 stopni Celsjusza. Noc przyniesie już wyraźne ochłodzenie, a termometry nad ranem wskażą w okolicach 3°C. Warto przygotować się na dość silny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 6 m/s, co może potęgować uczucie chłodu.

Sobota pod znakiem słońca i słabszego wiatru

Drugi dzień weekendu, 14 listopada, podtrzyma słoneczną passę. Podobnie jak w piątek, sobota w Szczecinie będzie bezchmurna i całkowicie sucha. Zrobi się jednak odrobinę chłodniej – w najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie 7 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie dalszy spadek temperatury do blisko 2°C. Pocieszającą informacją jest osłabienie wiatru, który będzie wiał ze znacznie mniejszą prędkością, około 4 m/s.

Chłodne i lekko pochmurne zakończenie weekendu

Niedziela, 15 listopada, przyniesie największe ochłodzenie i zakończy weekend z najniższymi temperaturami. W ciągu dnia termometry w Szczecinie nie przekroczą 6 stopni Celsjusza, a nocą słupki rtęci zbliżą się do zaledwie 1°C. Po dwóch idealnie słonecznych dniach pogoda lekko się zmieni – na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie. Nie wpłynie to jednak na prognozy opadów, których nadal nie należy się spodziewać. Wiatr ponownie nieco przybierze na sile w porównaniu do soboty, osiągając prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Szczecinie przy takiej pogodzie?

Brak deszczu i duża dawka słońca, zwłaszcza w piątek i sobotę, stwarzają doskonałe warunki do spędzenia czasu na zewnątrz. To idealna okazja na długie spacery po miejskich parkach, bulwarach czy leśnych ścieżkach w okolicy, które w jesiennym słońcu wyglądają wyjątkowo malowniczo. Planując aktywności, warto jednak wziąć pod uwagę systematycznie spadającą temperaturę – ciepła kurtka, czapka i szalik okażą się niezbędne, szczególnie podczas wieczornych wyjść. Słoneczna aura może również zachęcać do wycieczki rowerowej lub po prostu do wypicia kawy na świeżym powietrzu, by złapać ostatnie promienie jesiennego słońca przed nadejściem chłodniejszych dni.

Dane pogodowe: OpenWeather