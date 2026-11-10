Donald Tusk przyjedzie do Szczecina. Chrzest promu Bursztyn Unity pod znakiem biało-czerwonej bandery i bezpieczeństwa

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
Krzysztof Baziuniak
2026-11-10 17:18

Premier Donald Tusk weźmie udział w uroczystym chrzcie promu Bursztyn Unity, który odbędzie się 11 listopada przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wydarzenie będzie miało wyjątkowy wymiar nie tylko ze względu na obecność szefa rządu, ale również symboliczny powrót polskiej bandery na prom należący do krajowego armatora. Organizatorzy zapewniają także, że uroczystość została przygotowana z najwyższą starannością pod względem bezpieczeństwa.

Premier przyjedzie na chrzest promu

Środowa uroczystość będzie jednym z najważniejszych punktów obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie. Jak poinformował podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka, w wydarzeniu weźmie udział premier Donald Tusk.

- Mogę państwu zapowiedzieć, że w jutrzejszym wydarzeniu, podczas którego prom zostanie ochrzczony i zostanie podniesiona biało-czerwona bandera, będzie uczestniczył pan premier Donald Tusk. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców Szczecina i całego Pomorza Zachodniego – powiedział Marchewka.

Sam premier zapowiedział swoją obecność dzień wcześniej podczas posiedzenia rządu. Podkreślił, że nowoczesny prom jest efektem działań na rzecz rozwoju polskiej żeglugi promowej.

- Polska stocznia zbudowała ten prom, robi gigantyczne wrażenie. Jutro biało-czerwona bandera będzie nad tym promem sygnałem dla Polski i całego świata, że wracamy na morza i na Bałtyk naprawdę na dużą skalę – mówił Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył również, że Bursztyn Unity został zbudowany przez Gdańską Stocznię Remontową, a jego operatorem jest polski armator.

Biało-czerwona wraca na Bałtyk

Najważniejszym momentem uroczystości będzie podniesienie polskiej bandery. Dla przedstawicieli rządu, władz regionu i środowiska morskiego ma ono wymiar historyczny.

- Będzie to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że jutro obchodzimy Święto Niepodległości, a najistotniejsze jest to, że statek będzie pływał pod polską banderą – podkreślał Arkadiusz Marchewka.

Jak przypomniał wiceminister infrastruktury, od zdjęcia biało-czerwonej flagi z ostatniego statku należącego do Polskiej Żeglugi Morskiej minęły już 22 lata.

- Przywracamy polską banderę i co najważniejsze portem macierzystym dla promu Bursztyn jest Szczecin, czyli miasto będące siedzibą armatora – zaznaczył.

Znaczenie tego wydarzenia podkreślał również prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Powrót polskiej bandery na nasze jednostki, właśnie na ten piękny, nowoczesny prom, to jest coś naprawdę niezwykłego. Po tylu latach udało się tę niemoc przezwyciężyć. Wracamy z tą banderą i z portem macierzystym – mówił prezydent.

Symboliczne Święto Niepodległości

Organizatorzy podkreślają, że połączenie chrztu nowego promu z obchodami 11 listopada nie jest przypadkowe. Uroczystości towarzyszyć będzie wojskowa oprawa, a Wały Chrobrego wypełnią narodowe barwy.

- Jak państwo wiecie, połączyliśmy ten chrzest i to wielkie wydarzenie ze świętem narodowym. Będą flagi, będzie oprawa wojskowa i elementy Święta Niepodległości – zapowiadał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Podobnie wydarzenie postrzega premier Donald Tusk.

- To jest piękny prezent dla wszystkich Polaków na rocznicę niepodległości i jestem przekonany, że cała Polska będzie z podziwem patrzyła na ten niezwykły statek i na tę niezwykłą chwilę – powiedział szef rządu.

„Impreza będzie bezpieczna”

Szczególną uwagę podczas konferencji poświęcono kwestiom bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostają ostatnie tragiczne wydarzenia w Krakowie, które sprawiły, że służby jeszcze dokładniej analizują zabezpieczenie dużych zgromadzeń.

Wojewoda Adam Rudawski zapewnił, że przygotowania do środowej uroczystości trwają od wielu tygodni, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą liczne służby.

- Jesteśmy ze zwiększonym składem służb policyjnych. Jesteśmy przygotowani i gotowi na to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo. Zapraszamy wszystkich, jednocześnie mając na względzie to, co się wydarzyło w Krakowie – podkreślił.

Wojewoda zaapelował również do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji pod numer alarmowy 112 lub najbliższemu funkcjonariuszowi.

- Gwarantuję państwu, że tak jak umiemy przygotować The Tall Ships Races, tak również ta impreza będzie bezpieczna. Wszyscy są zaproszeni – zapewnił.

Bursztyn Unity rozpoczął już swoją wizytę w Szczecinie. Nowoczesny prom o długości niemal 200 metrów zacumował przy Wałach Chrobrego, gdzie trwają ostatnie przygotowania do środowej ceremonii. To właśnie tam, w obecności premiera, przedstawicieli rządu, władz regionu i mieszkańców, po raz pierwszy na jednostce zostanie uroczyście podniesiona polska bandera. Dla wielu osób będzie to symboliczny moment pokazujący, że biało-czerwone barwy wracają na polskie promy po ponad dwóch dekadach nieobecności.

Prom Bursztyn Unity
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