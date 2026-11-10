Donald Tusk przyjedzie do Szczecina. Chrzest promu Bursztyn Unity pod znakiem biało-czerwonej bandery i bezpieczeństwa

Premier przyjedzie na chrzest promu

Środowa uroczystość będzie jednym z najważniejszych punktów obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie. Jak poinformował podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka, w wydarzeniu weźmie udział premier Donald Tusk.

- Mogę państwu zapowiedzieć, że w jutrzejszym wydarzeniu, podczas którego prom zostanie ochrzczony i zostanie podniesiona biało-czerwona bandera, będzie uczestniczył pan premier Donald Tusk. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców Szczecina i całego Pomorza Zachodniego – powiedział Marchewka.

Sam premier zapowiedział swoją obecność dzień wcześniej podczas posiedzenia rządu. Podkreślił, że nowoczesny prom jest efektem działań na rzecz rozwoju polskiej żeglugi promowej.

- Polska stocznia zbudowała ten prom, robi gigantyczne wrażenie. Jutro biało-czerwona bandera będzie nad tym promem sygnałem dla Polski i całego świata, że wracamy na morza i na Bałtyk naprawdę na dużą skalę – mówił Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył również, że Bursztyn Unity został zbudowany przez Gdańską Stocznię Remontową, a jego operatorem jest polski armator.

Biało-czerwona wraca na Bałtyk

Najważniejszym momentem uroczystości będzie podniesienie polskiej bandery. Dla przedstawicieli rządu, władz regionu i środowiska morskiego ma ono wymiar historyczny.

- Będzie to wyjątkowe wydarzenie, dlatego że jutro obchodzimy Święto Niepodległości, a najistotniejsze jest to, że statek będzie pływał pod polską banderą – podkreślał Arkadiusz Marchewka.

Jak przypomniał wiceminister infrastruktury, od zdjęcia biało-czerwonej flagi z ostatniego statku należącego do Polskiej Żeglugi Morskiej minęły już 22 lata.

- Przywracamy polską banderę i co najważniejsze portem macierzystym dla promu Bursztyn jest Szczecin, czyli miasto będące siedzibą armatora – zaznaczył.

Znaczenie tego wydarzenia podkreślał również prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Powrót polskiej bandery na nasze jednostki, właśnie na ten piękny, nowoczesny prom, to jest coś naprawdę niezwykłego. Po tylu latach udało się tę niemoc przezwyciężyć. Wracamy z tą banderą i z portem macierzystym – mówił prezydent.

Symboliczne Święto Niepodległości

Organizatorzy podkreślają, że połączenie chrztu nowego promu z obchodami 11 listopada nie jest przypadkowe. Uroczystości towarzyszyć będzie wojskowa oprawa, a Wały Chrobrego wypełnią narodowe barwy.

- Jak państwo wiecie, połączyliśmy ten chrzest i to wielkie wydarzenie ze świętem narodowym. Będą flagi, będzie oprawa wojskowa i elementy Święta Niepodległości – zapowiadał wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Podobnie wydarzenie postrzega premier Donald Tusk.

- To jest piękny prezent dla wszystkich Polaków na rocznicę niepodległości i jestem przekonany, że cała Polska będzie z podziwem patrzyła na ten niezwykły statek i na tę niezwykłą chwilę – powiedział szef rządu.

„Impreza będzie bezpieczna”

Szczególną uwagę podczas konferencji poświęcono kwestiom bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostają ostatnie tragiczne wydarzenia w Krakowie, które sprawiły, że służby jeszcze dokładniej analizują zabezpieczenie dużych zgromadzeń.

Wojewoda Adam Rudawski zapewnił, że przygotowania do środowej uroczystości trwają od wielu tygodni, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą liczne służby.

- Jesteśmy ze zwiększonym składem służb policyjnych. Jesteśmy przygotowani i gotowi na to, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo. Zapraszamy wszystkich, jednocześnie mając na względzie to, co się wydarzyło w Krakowie – podkreślił.

Wojewoda zaapelował również do mieszkańców o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji pod numer alarmowy 112 lub najbliższemu funkcjonariuszowi.

- Gwarantuję państwu, że tak jak umiemy przygotować The Tall Ships Races, tak również ta impreza będzie bezpieczna. Wszyscy są zaproszeni – zapewnił.

Bursztyn Unity rozpoczął już swoją wizytę w Szczecinie. Nowoczesny prom o długości niemal 200 metrów zacumował przy Wałach Chrobrego, gdzie trwają ostatnie przygotowania do środowej ceremonii. To właśnie tam, w obecności premiera, przedstawicieli rządu, władz regionu i mieszkańców, po raz pierwszy na jednostce zostanie uroczyście podniesiona polska bandera. Dla wielu osób będzie to symboliczny moment pokazujący, że biało-czerwone barwy wracają na polskie promy po ponad dwóch dekadach nieobecności.

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