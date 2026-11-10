Weszliśmy na pokład Bursztyn Unity. Tak wygląda nowy prom, który już za chwilę wypłynie w rejsy do Szwecji

Pływający gigant gotowy do służby

Bursztyn Unity to nowoczesny prom pasażersko-ładunkowy zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego S.A.. Jednostka jest bliźniaczym statkiem Jantara Unity, który od tego roku obsługuje połączenia przez Bałtyk. Prom został przekazany armatorowi pod koniec października i już niebawem rozpocznie regularne rejsy na trasie Świnoujście-Ystad.

Imponują już same parametry statku. Bursztyn Unity ma 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości. Do dyspozycji przewoźnika oddano około 4100 metrów linii ładunkowej, co pozwala na przewóz ponad 200 zestawów ciężarowych. Na pokład może wejść jednocześnie 400 pasażerów.

Komfort podróży na najwyższym poziomie

Podczas wizyty na pokładzie uwagę zwracają przede wszystkim nowoczesne wnętrza. Dla podróżnych przygotowano 188 dwuosobowych kabin, w tym pokoje o podwyższonym standardzie oraz kabiny przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pasażerowie mogą korzystać również z wygodnych foteli lotniczych, przestrzeni wypoczynkowych i punktów gastronomicznych. Komfort podczas rejsu mają zapewniać nowoczesne systemy wentylacji oraz klimatyzacji.

Wnętrza zaprojektowano tak, by wielogodzinna podróż przez Bałtyk była możliwie jak najbardziej komfortowa. Nie brakuje miejsc do odpoczynku, pracy czy spokojnego spędzenia czasu podczas rejsu do Szwecji.

Bezpieczeństwo było priorytetem

Projektanci szczególny nacisk położyli na bezpieczeństwo. Bursztyn Unity wyposażono w system Safe Return to Port. To rozwiązanie, które pozwala jednostce zachować najważniejsze funkcje nawet w przypadku poważnej awarii, pożaru lub zalania części statku.

– Bursztyn Unity reprezentuje nową generację promów, w których bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych założeń konstrukcyjnych. Zastosowane rozwiązania, w tym system Safe Return to Port, mają wspierać załogę również w sytuacjach awaryjnych. W połączeniu z nowoczesnymi systemami nawigacyjnymi i manewrowymi tworzą zaawansowany pakiet rozwiązań służących bezpieczeństwu pasażerów i załogi. To jeden z najnowocześniejszych promów na Bałtyku, zaprojektowany z myślą o wysokich standardach bezpieczeństwa i komforcie podróży – podkreśla Paweł Pluto-Prądzyński, prezes zarządu POLSCA Baltic Ferries.

Dodatkowo prom wyposażono w nowoczesny układ manewrowy składający się z dwóch pędników azymutalnych oraz sterów strumieniowych, które ułatwiają precyzyjne manewrowanie w portach.

Napęd przyszłości na Bałtyku

Bursztyn Unity wykorzystuje hybrydowy układ napędowy. Sercem jednostki są cztery dwupaliwowe silniki mogące pracować zarówno na skroplonym gazie ziemnym LNG, jak i na tradycyjnym paliwie. Wspiera je system bateryjny pozwalający efektywniej gospodarować energią oraz ograniczać emisję zanieczyszczeń. Prom spełnia rygorystyczne normy środowiskowe IMO Tier III.

Szczecinianie będą mogli wejść na pokład

Uroczysty chrzest Bursztyna Unity odbędzie się 11 listopada w Szczecinie i będzie jednym z najważniejszych punktów tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.

Co ważne, mieszkańcy i turyści będą mogli zobaczyć nową jednostkę jeszcze przed rozpoczęciem regularnych rejsów. Zwiedzanie promu zaplanowano na 12 i 13 listopada. Wejście będzie możliwe wyłącznie dla osób, którym udało się wcześniej zarezerwować termin. Zainteresowanie było ogromne, a wejściówki rozeszły się w niespełna dwie godziny.

Z kolei w sobotę, 14 listopada, odbędzie się dzień otwarty. Chętni będą mogli wejść na pokład bez wcześniejszej rejestracji, jednak trzeba przygotować się na długie kolejki. Wszystko wskazuje na to, że chętnych do obejrzenia największej i najnowocześniejszej jednostki polskiej floty promowej nie zabraknie.

Zobacz wnętrza Burszyn Unity!

Mieliśmy okazję zobaczyć wnętrza Bursztyna Unity jeszcze przed udostępnieniem go zwiedzającym. Nowoczesne kabiny, przestronne części wspólne, restauracje i rozwiązania techniczne robią ogromne wrażenie. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii zdjęć i zobacz, jak prezentuje się nowy prom, który już za chwilę rozpocznie służbę na trasie między Świnoujściem i Ystad.

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