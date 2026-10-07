Będzie miał militarne znaczenie i stumetrowy pylon. Budowa Mostu Kłodnego może ruszyć już niebawem

Preferencyjna pożyczka otwiera drogę do budowy

Na najbliższą sesję Rady Miasta trafi uchwała dotycząca zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczecin chce pozyskać do 308,9 mln zł na realizację Mostu Kłodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Finansowanie pochodzić ma z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunki są wyjątkowo korzystne. Miasto będzie mogło liczyć na oprocentowanie wynoszące 0 proc., okres spłaty do 20 lat oraz umorzenie 20 proc. wartości pożyczki. Samorząd prowadzi też rozmowy dotyczące zwiększenia poziomu umorzenia nawet do 40 proc.

Jak podkreślają urzędnicy, właśnie uzyskanie tego źródła finansowania jest warunkiem realizacji inwestycji w obecnie planowanym zakresie.

Most ważny dla mieszkańców i wojska

Most Kłodny został przygotowany jako inwestycja typu „dual-use”, czyli o podwójnym zastosowaniu: cywilnym i wojskowym. Oznacza to, że na co dzień będzie służył mieszkańcom, komunikacji miejskiej i portowi, ale w razie potrzeby umożliwi także sprawne przemieszczanie ciężkiego sprzętu wojskowego.

Nowa przeprawa ma zapewnić alternatywny dostęp do portu i spełniać wymagania nośności dla najcięższych transportów wojskowych. Dzięki temu możliwe będzie ominięcie obecnych ograniczeń na trasie DK10 oraz usprawnienie logistyki wojsk NATO wykorzystujących port jako ważny punkt przyjęcia i przemieszczania sił sojuszniczych. Przeprawa połączy również lewobrzeżną część Szczecina z rozwijającą się Łasztownią, gdzie w najbliższych latach planowana jest m.in. budowa nowej siedziby Teatru Współczesnego. Obecnie dojazd na wyspę jest możliwy jedynie Mostem Długim.

- Inwestycja ma również poparcie m.in Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Wojewody Zachodniopomorskiego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Miasta Szczecin ds. inwestycji. - Szczecin był jednym z pierwszych samorządów, które przeszły procedurę oceny projektu w ramach tego instrumentu i może być jednym z pierwszych miast zawierających umowę z BGK.

Charakterystyczny pylon i torowisko tramwajowe

Most Kłodny będzie nowoczesną konstrukcją podwieszaną o długości około 182 metrów. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów stanie się wysoki na około 100 metrów pylon, który ma stać się nową dominantą w panoramie Szczecina.

Na moście znajdą się dwa pasy ruchu dla samochodów, dwutorowe torowisko tramwajowe, chodniki oraz droga rowerowa. Konstrukcja zostanie zaprojektowana bez podpór w nurcie Odry, a prześwit dla żeglugi wyniesie 5,25 metra.

- Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań dla transportów wojskowych i ponadgabarytowych - mówi Piotr Zieliński. - Klasa obciążenia obejmuje m.in. pojazd specjalny klasy 150 STANAG 2021. Wskazane zostały również standardy MLC 150 dla jednej kolumny oraz MLC 100 dla dwóch kolumn. Z punktu widzenia żeglugi istotne są dwa rozwiązania: prześwit 5,25 m oraz brak podpór w nurcie rzeki.

Przetarg już trwa. Roboty mają ruszyć w 2027 roku

W przetargu na realizację inwestycji wpłynęło aż 11 ofert. Najtańsza opiewa na blisko 318,2 mln zł brutto wraz z dodatkowymi opcjami obejmującymi przebudowę ulic Wendy oraz Nabrzeże Wieleckie i Jana z Kolna.

Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest po październikowej sesji budżetowej. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z harmonogramem, umowa z wykonawcą zostanie podpisana na przełomie 2026 i 2027 roku, a pierwsze prace budowlane rozpoczną się w pierwszym kwartale 2027 roku.

Kluczowa inwestycja dla rozwoju Łasztowni

Budowa Mostu Kłodnego to nie tylko nowa przeprawa przez Odrę. Projekt obejmuje również przebudowę ulic, budowę torowiska tramwajowego, ścieżek rowerowych, chodników, nowego oświetlenia, sieci technicznych oraz parkingu na blisko 300 miejsc.

Nowe połączenie ma poprawić dostępność Łasztowni, usprawnić dojazd do portu i stworzyć alternatywę dla niemal 70-letniego Mostu Długiego, który w najbliższych latach będzie wymagał kompleksowego remontu.

Według władz miasta uruchomienie Mostu Kłodnego pozwoli w przyszłości przeprowadzić niezbędne prace na Moście Długim bez całkowitego odcinania komunikacji tramwajowej między lewo- i prawobrzeżną częścią Szczecina. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nową, strategiczną przeprawę, która będzie służyć zarówno codziennemu ruchowi, jak i bezpieczeństwu regionu.

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