Pogoda w Szczecinie: 27-29 listopada

Aura w Szczecinie w najbliższych dniach pokaże dwa różne oblicza. Piątek będzie ostatnim dniem z temperaturą powyżej zera w ciągu dnia, ale już sobota i niedziela przyniosą całodobowy mróz. Dobrą wiadomością jest brak jakichkolwiek opadów deszczu czy śniegu przez cały weekend. Warto jednak zwrócić uwagę na rosnącą siłę wiatru, który w niedzielę może potęgować odczucie chłodu.

Piątek z chmurami i ostatnimi plusami

Weekend rozpocznie się w Szczecinie pod znakiem dużego zachmurzenia. Mimo braku słońca, będzie to najcieplejszy dzień z nadchodzących. W nocy termometry mogą spaść do około -1 stopnia Celsjusza, ale w najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do około 4 stopni. Pogodzie towarzyszyć będzie bardzo łagodny wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s. To ostatnia szansa na odczucie dodatnich temperatur przed mroźną częścią weekendu.

Słoneczna, ale mroźna sobota

Sobota przyniesie kluczową zmianę w pogodzie dla Szczecina. Nad miasto nadciągnie mroźne powietrze, a temperatura wyraźnie spadnie. Noc z piątku na sobotę będzie najzimniejsza – słupki rtęci pokażą nawet około -4 stopnie. W ciągu dnia sytuacja niewiele się poprawi, a temperatura maksymalna utrzyma się w okolicach zera. Mimo tak niskich wartości, sobota będzie dniem bezchmurnym i słonecznym. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Wietrzna i zimna niedziela

Ostatni dzień weekendu w Szczecinie również będzie mroźny. Temperatury będą bardzo zbliżone do tych z soboty – w nocy spodziewać się można około -3 stopni, a w dzień termometry nie przekroczą zera. Słoneczna aura z soboty niestety nie utrzyma się. Niebo ponownie zasnują gęste chmury. Najbardziej odczuwalną zmianą będzie jednak wiatr, który wyraźnie zyska na sile i będzie wiał z prędkością około 5 m/s, co sprawi, że odczucie zimna będzie jeszcze bardziej dotkliwe.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Prognoza na najbliższe dni daje kilka możliwości. Piątkowe popołudnie, mimo chmur, z temperaturą na plusie, może być jeszcze dobrym momentem na spacer po mieście. Z kolei słoneczna, choć mroźna sobota, to idealna okazja na wyjście do parku czy na nabrzeże, pod warunkiem bardzo ciepłego ubioru. Natomiast pochmurna i wietrzna niedziela może zachęcać raczej do spędzenia czasu wewnątrz – w kawiarniach, galeriach czy w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather