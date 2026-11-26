Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Pierwszy pięciogwiazdkowy obiekt w sieci

Oficjalne wiadomości o uzyskaniu kategoryzacji pięciu gwiazdek pojawiły się 26 listopada 2026 roku. Dzięki tej decyzji ośrodek w Pobierowie stał się pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem w całej sieci Gołębiewski. Dla obecnej od lat w polskich kurortach marki oznacza to istotną zmianę i wejście do nowego segmentu rynku hotelarskiego.

Przez dwa dni nie wyszłam z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ilość atrakcji zwala z nóg

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Powierzchnia i liczba pokoi robi wrażenie

Nadmorski kompleks wyróżnia się przede wszystkim ogromną skalą. Cały obiekt liczy ponad 180 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a docelowo zaoferuje gościom około 1200 pokoi i apartamentów. Budynek pełni funkcję samodzielnego ośrodka wypoczynkowego, co pozwala odwiedzającym korzystać z licznych atrakcji bez wychodzenia na zewnątrz.

Agnieszka Gawińska-Rucińska, członkini zarządu Gołębiewski Holding, zaznacza, że otrzymanie najwyższej kategorii potwierdza kierunek rozwoju obrany przez markę.

Pobierowo jest kwintesencją doświadczeń, które jako polska marka hotelowa budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat. Od początku naszym celem było stworzenie obiektu, który będzie imponował nie tylko skalą, ale przede wszystkim jakością i kompleksowością doświadczeń oferowanych gościom. Pięć gwiazdek to dla nas potwierdzenie przyjętego kierunku rozwoju, ale również zobowiązanie [...] - mówi Agnieszka Gawińska-Rucińska, członkini zarządu Gołębiewski Holding.

Sieć Gołębiewski wchodzi w segment hoteli premium

Kompleks w Pobierowie stanowi największe i najbardziej ambitne przedsięwzięcie w dotychczasowym dorobku firmy. Sieć Gołębiewski od lat stawia na format łączący wypoczynek, gastronomię, rozrywkę oraz organizację spotkań biznesowych. Zdobycie pięciu gwiazdek rozpoczyna nowy etap w historii marki i pozwala jej mocniej zaznaczyć obecność w segmencie hoteli premium.