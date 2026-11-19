Kluczowa decyzja dla budowy tunelu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że konsorcjum NDI i Dogus, realizujące odcinek S6 Police - Goleniów, wybrało producenta maszyny TBM (Tunnel Boring Machine), która zostanie wykorzystana przy budowie tunelu pod Odrą. Urządzenie dostarczy niemiecko-chińska firma CREG Wirth, ta sama, która produkowała maszynę używaną podczas budowy tunelu w Świnoujściu.

To właśnie tunel będzie najbardziej spektakularnym i zarazem najbardziej skomplikowanym elementem całej Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Połączy okolice Polic z gminą Goleniów, prowadząc kierowców pod dnem Odry.

- To kolejny bardzo ważny etap przygotowań do budowy najdłuższego tunelu drogowego w Polsce. Wybór dostawcy maszyny TBM oznacza, że inwestycja wchodzi w fazę szczegółowych przygotowań do prac podziemnych. Przed nami produkcja urządzenia, jego testy, transport do Szczecina oraz budowa specjalnej komory startowej, z której rozpocznie się drążenie - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Gigant o masie 4200 ton

Maszyna powstanie specjalnie z myślą o szczecińskiej inwestycji. Jej tarcza skrawająca będzie miała średnicę aż 15,3 metra. Całe urządzenie osiągnie długość 98 metrów i będzie ważyć około 4200 ton. Sama głowica skrawająca będzie miała masę 2200 ton.

TBM będzie pracował w technologii Slurry, wykorzystującej zawiesinę bentonitową. Takie rozwiązanie pozwala utrzymywać odpowiednie ciśnienie podczas drążenia w trudnych warunkach geologicznych, jakie występują pod dnem Odry.

Co ważne, maszyna nie zakończy pracy po wydrążeniu pierwszej nitki. Po wykonaniu jednej nawy będzie wykorzystana również do wydrążenia drugiej.

Tak powstanie tunel pod Odrą

Podczas pracy tarcza skrawająca będzie stopniowo wybierała grunt, a umieszczone za nią siłowniki hydrauliczne będą przesuwały urządzenie do przodu. Równocześnie specjalne ramię montażowe będzie układało prefabrykowane segmenty obudowy tunelu, tworząc kolejne pierścienie konstrukcji.

Każdy z nich będzie składał się z dziewięciu betonowych elementów, tzw. tubingów. W późniejszym etapie wewnątrz gotowych naw powstaną jezdnie, instalacje techniczne oraz przejścia ewakuacyjne łączące obie nitki tunelu.

- Budowa takiego obiektu to nie tylko sama maszyna TBM. Potrzebne są także zakłady prefabrykacji segmentów obudowy, systemy transportowe oraz specjalistyczne instalacje do obsługi procesu drążenia. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne prowadzone równolegle z pracami projektowymi i budowlanymi - podkreśla Mateusz Grzeszczuk.

Pierwsze roboty już trwają

Choć do rozpoczęcia drążenia zostało jeszcze kilkanaście miesięcy, na placu budowy już prowadzone są pierwsze prace. Umowę na realizację odcinka Police - Goleniów o wartości 5,3 mld zł podpisano w maju tego roku.

Wykonawca buduje obecnie drogi technologiczne prowadzące do przyszłego placu budowy tunelu. Jednym z najważniejszych zadań będzie wykonanie komory startowej w rejonie miejscowości Święta po wschodniej stronie Odry. To właśnie stamtąd w przyszłości wystartuje maszyna TBM. Prace konstrukcyjne przy komorze mają rozpocząć się w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Cała obwodnica już w realizacji

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina prowadzona jest na trzech odcinkach. Najbardziej zaawansowane są roboty między Szczecinem Południe a Szczecinem Zachód, gdzie realizowane są już prace ziemne oraz budowa obiektów inżynierskich.

Pierwsze roboty ruszyły również na odcinku Szczecin Zachód - Police. Według obecnych planów kierowcy pojadą nową trasą między Kołbaskowem a Policami w 2029 roku. Najdłużej trzeba będzie poczekać na fragment Police - Goleniów wraz z rekordowym tunelem pod Odrą, którego zakończenie przewidywane jest w 2033 roku.

Dla mieszkańców regionu oznacza to nie tylko szybsze połączenie między lewobrzeżną i prawobrzeżną częścią aglomeracji, ale także powstanie jednej z najbardziej imponujących inwestycji drogowych w historii Pomorza Zachodniego.

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