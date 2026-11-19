Granica w strefie Schengen często jest tylko umowna

Od czasu przystąpienia Polski do strefy Schengen granice wewnętrzne Unii Europejskiej w dużej mierze straciły swój dawny charakter. Nie ma już zasieków, szlabanów czy pasów zaoranej ziemi, które przez lata wyznaczały linię podziału między państwami. W praktyce o tym, że przekraczamy granicę, przypominają przede wszystkim znaki drogowe i słupy graniczne.

Co ciekawe, nawet obecnie, gdy zarówno Polska, jak i Niemcy prowadzą czasowe kontrole dokumentów na granicy, na wielu lokalnych drogach przebiegających przez pogranicze granicę można przekroczyć niemal niezauważenie. Patrole policji czy straży granicznej koncentrują się głównie na większych przejściach i głównych szlakach komunikacyjnych, dlatego na niewielkich drogach lokalnych często jedynym znakiem informującym o zmianie państwa pozostaje słup graniczny.

W niektórych miejscach, zwłaszcza na lokalnych drogach przecinających granicę, jej przebieg może być jednak mało czytelny. Właśnie dlatego zdecydowano się na ustawienie nowego oznaczenia niedaleko Szczecina.

Nowy słup przy drodze Warnik-Ladenthin

Jak poinformowała Straż Graniczna, zgodnie z decyzją Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej 12 listopada na odcinku granicy państwowej między znakami granicznymi nr 784 i 785 ustawiono dodatkowy znak graniczny oznaczony numerem 784a.

Nowy słup pojawił się w rejonie transgranicznej drogi łączącej Warnik z niemieckim Ladenthin. Ma on ułatwić identyfikację przebiegu granicy i zwiększyć jej widoczność dla mieszkańców oraz osób korzystających z tej trasy.

Granica pozostaje bez zmian

Straż Graniczna podkreśla, że zamontowanie nowego znaku nie oznacza jakiejkolwiek zmiany przebiegu granicy państwowej. To wyłącznie działanie porządkowe i techniczne, którego celem jest lepsze oznakowanie istniejącej linii granicznej.

Dodatkowe oznaczenie ma sprawić, że przebieg granicy w pobliżu drogi będzie bardziej czytelny zarówno dla służb, jak i dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających pogranicze.

Wspólne działania Polski i Niemiec

W ustawieniu nowego znaku uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Obecni byli także reprezentanci strony niemieckiej w Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej.

To kolejny przykład współpracy polskich i niemieckich służb odpowiedzialnych za utrzymanie i oznakowanie wspólnej granicy. Choć dla większości kierowców i pieszych granica w strefie Schengen jest dziś niemal niewidoczna, odpowiednie oznaczenia wciąż pozostają ważnym elementem porządku prawnego oraz administracyjnego obu państw.

Autor: Morski Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

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