Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy

Ta niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wtorek, 17 listopada, na obszarze Wolina. Jeden ze świadków zwrócił uwagę na niepokojące zachowanie mężczyzny siedzącego za kierownicą i błyskawicznie podjął interwencję. Nabrawszy podejrzeń, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu, wyciągnął kluczyki ze stacyjki i tym samym udaremnił mu dalszą jazdę.

Tak stanowcza reakcja sprawiła, że mężczyzna nie był w stanie ruszyć w dalszą trasę, co uchroniło innych uczestników ruchu przed poważnym niebezpieczeństwem.

Badanie alkomatem wywołało szok!

Do akcji wkroczyli policjanci z Komisariatu Policji w Wolinie. Przybyli na miejsce funkcjonariusze ujęli 50-latka pochodzącego z powiatu goleniowskiego, a następnie sprawdzili jego stan trzeźwości.

Rezultat pomiaru okazał się wręcz porażający, gdyż w organizmie badanego mężczyzny wykryto niemal 4 promile alkoholu. Stróże prawa odebrali mu już uprawnienia do kierowania, a także zabezpieczyli krew w celu przeprowadzenia dokładniejszych analiz.

Przebieg całego tego incydentu został dokładnie uwieczniony przez kamery monitoringu.

Policja chwali postawę świadka

„Dzięki właściwej i odpowiedzialnej reakcji świadka udało się wyeliminować z ruchu kolejnego nietrzeźwego kierującego. Takie zachowanie zasługuje na szczególne uznanie, ponieważ mogło zapobiec tragedii na drodze” – podkreśla st. asp. Izabela Kik z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Funkcjonariuszka zwraca również uwagę na to, aby każdą sytuację budzącą podejrzenie jazdy po pijanemu niezwłocznie zgłaszać odpowiednim służbom.

„Nie bądźmy obojętni. Szybka reakcja świadków bardzo często pozwala zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom i uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie” – zaznacza w swoim apelu st. asp. Izabela Kik.

Jaka kara grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Prowadzenie samochodu na podwójnym gazie stanowi poważne przestępstwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za taki czyn można trafić do więzienia na okres do 3 lat, a dodatkowo trzeba liczyć się z wieloletnim zakazem wsiadania za kółko oraz innymi dotkliwymi sankcjami prawnymi.

Teraz o dalszym losie zatrzymanego 50-letniego kierowcy zdecyduje sąd.

4 promile mogą zabić!

Ujęty w Wolinie szofer miał w organizmie prawie 4 promile. Specjaliści z zakresu medycyny wskazują, że taki wynik bezpośrednio zagraża ludzkiemu zdrowiu oraz życiu. W przypadku niektórych osób podobna dawka może zakończyć się nawet zgonem.

Wynik oscylujący wokół 4 promili świadczy o skrajnie ciężkim zatruciu organizmu. U człowieka w tym stanie występują głębokie zaburzenia świadomości i mowy, pojawiają się ogromne trudności z zachowaniem równowagi, a czas reakcji ulega drastycznemu wydłużeniu.

Medycy ostrzegają, że przy tak ogromnej ilości spożytego alkoholu istnieje ryzyko utraty przytomności oraz zapadnięcia w śpiączkę alkoholową, a także niebezpieczeństwo nagłego zatrzymania akcji oddechowej.

Według wiedzy medycznej obecność od 4 do 5 promili alkoholu we krwi stanowi dla większości ludzi dawkę prowadzącą do śmierci. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że każdy organizm wykazuje zupełnie inną, indywidualną tolerancję na tę substancję.

Ludzie zmagający się z chorobą alkoholową potrafią przeżyć nawet przy jeszcze wyższych wartościach, natomiast u pozostałych osób zgon bywa konsekwencją znacznie mniejszego stężenia.

Specjaliści są całkowicie zgodni co do tego, że człowiek mający blisko 4 promile nie ma żadnych szans na bezpieczne prowadzenie auta. W takich warunkach umiejętność prawidłowej oceny sytuacji drogowej spada niemal do zera, reakcje są wielokrotnie wolniejsze, a sam kierujący traci elementarne panowanie nad pojazdem.

Właśnie z tego powodu mundurowi z ogromnym niepokojem podchodzą do każdego przypadku zatrzymania tak skrajnie pijanego kierowcy. Zdaniem funkcjonariuszy tylko brak obojętności ze strony świadków pozwala uniknąć dramatu i ocalić życie innych uczestników ruchu.

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