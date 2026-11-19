Wini miał przyciągnąć kierowców

Parking Kwartał 36 przy ul. Małkowskiego został otwarty jesienią 2025 roku. Dwupoziomowy obiekt oferuje 262 miejsca postojowe i miał być alternatywą dla zatłoczonych ulic centrum miasta. Od lipca 2026 roku obniżono tam opłaty. W dni robocze między godz. 8 a 17 parkowanie kosztuje 3 zł za godzinę, a wieczorami i w weekendy tylko 1 zł. To mniej niż w części stref płatnego parkowania.

Mimo zmian zainteresowanie parkingiem nie było tak duże, jak oczekiwano. W październiku miasto rozpoczęło kampanię promocyjną, której twarzą został Winicjusz „Wini” Bartków, szczeciński raper, influencer i twórca marki Stoprocent. W oficjalnych materiałach podkreślano jego związki ze Szczecinem oraz dużą rozpoznawalność w mediach społecznościowych.

Radny zapytał o koszty

Sprawą zainteresował się szczeciński radny Marcin Pawlicki, który skierował interpelację do prezydenta miasta. Chciał poznać m.in. koszty kampanii, sposób wyboru twórcy internetowego oraz efekty promocji.

Z odpowiedzi podpisanej przez Łukasza Kadłubowskiego, zastępcę prezydenta Szczecina, wynika, że sam spot reklamowy kosztował 11 tys. zł netto. Z tej kwoty 8,5 tys. zł netto trafiło do Winicjusza „Winiego” Bartkowa za udział w nagraniu, natomiast 2,5 tys. zł netto pochłonęła produkcja filmu, obejmująca zdjęcia, montaż i udźwiękowienie. Materiał przygotowała firma Royal Pictures Hubert Bartz.

Nie tylko film. Były też ulotki i reklamy na rowerach

Na tym wydatki się nie skończyły. Jak wynika z odpowiedzi magistratu, przygotowano również 2 tysiące ulotek, których projekt i druk kosztowały 850 zł netto. Dodatkowo opracowano reklamę na miejskich rowerach BikeS. Projekt naklejek i wydruk 200 egzemplarzy kosztował 1 650 zł netto.

Miasto podkreśla, że publikacja filmu w mediach społecznościowych nie generowała dodatkowych kosztów, a ulotki były dystrybuowane przez pracowników Strefy Płatnego Parkowania w ramach ich zwykłych obowiązków.

Czy kampania przyniosła efekty?

Według danych przedstawionych radnemu, do 28 października materiały promujące Parking Kwartał 36 osiągnęły łącznie około 50 tysięcy wyświetleń na platformach Instagram, Facebook i YouTube. Magistrat poinformował także, że przed rozpoczęciem akcji przygotowano analizę potencjalnej skuteczności kampanii.

Z załączonych danych wynika również, że po wprowadzeniu nowego cennika liczba wjazdów na parking wzrosła. O ile w czerwcu 2026 roku odnotowano 1583 wjazdy, to we wrześniu było ich już 2812. Jednocześnie liczba sprzedanych ogólnodostępnych abonamentów wzrosła z pięciu w maju i czerwcu do trzynastu we wrześniu oraz piętnastu w październiku.

Parking nadal szuka kierowców

Choć magistrat przekonuje, że Parking Kwartał 36 jest tańszą i wygodniejszą alternatywą dla postoju na ulicach śródmieścia, liczby pokazują, że przekonanie kierowców do zmiany przyzwyczajeń nie jest łatwe. Dlatego zdecydowano się sięgnąć po wsparcie lokalnego influencera. Teraz, po ujawnieniu kosztów kampanii, pozostaje pytanie, czy wydane pieniądze przełożą się na trwały wzrost zainteresowania parkingiem, który przez wielu mieszkańców nadal określany jest mianem „parkingu-widmo”.

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