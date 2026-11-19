Zobaczył przemoc na ulicy. Natychmiast zareagował

Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Jak informuje policja, student Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego poruszał się samochodem, gdy zauważył niepokojącą sytuację. Mężczyzna miał uderzać kobietę.

Młody szczecinianin nie pozostał obojętny. Zatrzymał pojazd i natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112. Następnie pozostawał w stałym kontakcie z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, przekazując na bieżąco informacje o miejscu, w którym znajdował się agresor.

Dzięki temu policjanci mogli szybko dotrzeć we wskazane miejsce i podjąć interwencję.

Wspólna akcja świadka i policjantów

Według policji kluczowe znaczenie miała współpraca świadka ze służbami. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, korzystając z przekazywanych na bieżąco informacji, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o stosowanie przemocy.

Kobieta została objęta niezbędną pomocą.

Policjanci podkreślają, że taka postawa zasługuje na szczególne uznanie. Reagowanie na przemoc nie musi oznaczać podejmowania bezpośredniej interwencji. Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo i szybkie powiadomienie odpowiednich służb.

Przyszły ratownik medyczny zdał egzamin z człowieczeństwa

Bohaterem tej historii jest Mateusz Glib, student II roku ratownictwa medycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczelnia podkreśla, że jego zachowanie jest przykładem odpowiedzialności, empatii i gotowości do działania w sytuacjach zagrożenia.

- Chcę zostać ratownikiem medycznym, widzę siebie za kilka lat w karetce, w terenie, ponieważ chcę reagować i pomagać ludziom - powiedział student.

Jak przyznaje, gdy zobaczył mężczyznę atakującego kobietę, zadziałały zarówno jego naturalna wrażliwość, jak i umiejętności zdobywane podczas studiów.

- Kiedy zobaczyłem tego mężczyznę uderzającego kobietę, odezwały się we mnie dwa głosy: Mateusz, który ma silną empatię od zawsze oraz student ratownictwa medycznego, który wielokrotnie był przygotowywany do tego typu sytuacji – relacjonował.

"Jesteśmy z Ciebie niesamowicie dumni"

Władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego otwarcie chwalą swojego studenta. W komunikacie podkreślono, że postawa Mateusza Gliba „zasługuje na szczególne uznanie”, a jego zachowanie jest dowodem na to, że przyszły ratownik medyczny potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i empatię także poza uczelnią. Jak zaznaczono, to także „wrażliwość, uważność i gotowość do działania w sytuacjach, w których ktoś potrzebuje pomocy”.

„Mateusz, jesteśmy z Ciebie niesamowicie dumni!”

– podsumowują krótko władze uczelni, nie kryjąc uznania dla młodego szczecinianina.

Jeden telefon może uratować drugiego człowieka

Zarówno policja, jak i Pomorski Uniwersytet Medyczny przypominają, że obojętność wobec przemocy może mieć tragiczne skutki. Historia Mateusza Gliba pokazuje, że czasem wystarczy jeden telefon i przekazanie służbom odpowiednich informacji, by skutecznie pomóc osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie.

Postawa młodego studenta została doceniona jako wzór odpowiedzialnego zachowania obywatelskiego. A dla wielu może być przypomnieniem, że reagowanie na krzywdę drugiego człowieka naprawdę ma znaczenie.

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