Wakacje nad Bałtykiem. GUS podał liczbę turystów i noclegów

Z najnowszego raportu GUS wynika, że podczas lipca i sierpnia 2026 roku w nadmorskich obiektach noclegowych zatrzymało się łącznie 2,2 mln wczasowiczów. Oznacza to wzrost frekwencji o 2,9 proc. w zestawieniu z tym samym okresem minionego roku.

Wypoczywający nad Bałtykiem zarezerwowali łącznie 9,2 mln noclegów, co przekłada się na wynik lepszy o 2,8 proc. w ujęciu rocznym. Rezultat ten robi ogromne wrażenie w skali ogólnopolskiej, ponieważ nadmorskie kwatery odpowiadały za aż 31,3 proc. wszystkich noclegów zrealizowanych w całym kraju w miesiącach wakacyjnych.

Zagraniczni turyści nad polskim morzem. Najwięcej gości przyjechało z Niemiec

Główną siłą napędową nadmorskiej turystyki pozostają goście z kraju. Rodzimi wczasowicze stanowili 80,3 proc. ogółu odwiedzających wybrzeże, co w praktyce przekłada się na około 1,8 mln osób.

Znacznie wyższą dynamikę wzrostu odnotowano jednak w przypadku przyjezdnych spoza Polski. Przez dwa letnie miesiące nad Bałtyk dotarło około 400 tys. obcokrajowców, a wynik ten jest aż o 8,8 proc. wyższy niż w poprzednim sezonie.

Wśród gości z zagranicy zdecydowanie dominowali Niemcy. Na wypoczynek nad polskim morzem zdecydowało się 206,4 tys. naszych zachodnich sąsiadów, co dało im blisko połowę udziału w grupie wszystkich cudzoziemców. Na kolejnych miejscach pod względem frekwencji uplasowali się turyści z Czech, Szwecji oraz Norwegii.

Średnia długość pobytu nad Bałtykiem i obłożenie hoteli

Zgromadzone dane dowodzą również, że polskie wybrzeże sprzyja dłuższym urlopom znacznie bardziej niż inne części kraju. Przeciętny turysta spędzał nad morzem 4,2 noclegu, podczas gdy średnia dla całej Polski ukształtowała się na poziomie 2,9 noclegu.

Nadmorska baza noclegowa cieszyła się także bardzo dużym stopniem obłożenia. W lipcu wskaźnik wykorzystania miejsc wyniósł 61,3 proc., natomiast w sierpniu wzrósł do 62,3 proc. Rezultaty te zdecydowanie przewyższają średnią ogólnokrajową, która w tych samych miesiącach wynosiła odpowiednio 51,6 proc. oraz 53,1 proc.

Najpopularniejsze kurorty nad Bałtykiem. Kołobrzeg i Gdańsk liderami

Liderem pod względem ruchu turystycznego okazał się Kołobrzeg. Ten popularny kurort przyciągnął 185,5 tys. odwiedzających, którym udzielono przeszło milion noclegów.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Gdańsk, do którego przyjechało aż 399,5 tys. gości, rezerwując łącznie 983,6 tys. noclegów. Świetnymi rezultatami mogą pochwalić się także Rewal, Mielno, Władysławowo oraz Świnoujście, gdyż w każdej z tych lokalizacji liczba wykupionych noclegów przebiła barierę pół miliona.

Warto podkreślić, że zaledwie dziesięć najbardziej obleganych gmin na wybrzeżu skupiło przeszło 65 proc. całego ruchu turystycznego nad Bałtykiem.

Podsumowanie sezonu letniego 2026 nad polskim morzem

Wyliczenia GUS stanowią dowód na to, że mimo silnej konkurencji ze strony zagranicznych kurortów, polskie morze wciąż przyciąga tłumy. Zwiększona ogólna liczba wczasowiczów, znakomite statystyki w najpopularniejszych miejscowościach i wyraźny napływ obcokrajowców potwierdzają, że letni sezon 2026 nad Bałtykiem był okresem pełnym sukcesów. Dla właścicieli apartamentów, pensjonatów oraz hoteli takie podsumowanie stanowi bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi latami.

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