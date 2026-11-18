Dramat w Żarowie. Pies został kilkakrotnie postrzelony

Do wstrząsającego zdarzenia doszło 9 września 2026 roku w Żarowie. Jak ustalili śledczy, 52-letni Krzysztof D. miał postrzelić należącego do niego psa rasy owczarek kaukaski. Według ustaleń prokuratury mężczyzna oddał w kierunku zwierzęcia aż pięć strzałów z dotychczas nieustalonej broni.

Na miejsce zostali wezwani policjanci. Funkcjonariusze rozpoczęli czynności, które miały wyjaśnić okoliczności zdarzenia. W śledztwie ustalono jednak, że jedna z obecnych na miejscu osób miała przekazać mundurowym nieprawdziwe informacje.

Policja została wprowadzona w błąd

Jak wynika z aktu oskarżenia, Joanna D. posiadała wiedzę o przebiegu zdarzenia, ale wprowadziła funkcjonariuszy w błąd co do rzeczywistego stanu zwierzęcia.

- W konsekwencji jej zachowanie uniemożliwiło funkcjonariuszom ustalenie istotnych okoliczności zdarzenia, a także podjęcie czynności zmierzających do ujawnienia i zabezpieczenia istotnych dowodów. Nie doszło również do udzielenia zwierzęciu skutecznej pomocy, mimo że było ono wówczas ranne i konało - przekazała prok. Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledczy podkreślają, że właśnie wtedy istniała jeszcze możliwość podjęcia działań związanych z ratowaniem zwierzęcia.

Wywiezione i ukryte zwłoki psa

Na tym sprawa się nie zakończyła. Zdaniem prokuratury kolejny z oskarżonych, 50-letni Hubert Z., miał podjąć działania mające zatrzeć ślady przestępstwa i pomóc głównemu sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej.

- W tym celu wywiózł z miejsca zdarzenia zwłoki psa, a następnie je ukrył - poinformowała prok. Julia Szozda.

Według śledczych Joanna D. nie zawiadomiła odpowiednich służb o wywiezieniu i ukryciu zwłok zwierzęcia.

Nagrania obiegły internet. Słychać strzały i skowyt zwierzęcia

Sprawa już we wrześniu wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców Żarowa i okolic. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania z prywatnych kamer monitoringu, na których nie widać samego zdarzenia, ale słychać jego przebieg. Według relacji świadków najpierw rozległo się gwizdanie, które mogło służyć przywołaniu psa, a chwilę później padły strzały. Po pierwszym z nich słychać było głośny skowyt zwierzęcia.

Mieszkańcy byli wstrząśnięci

Sąsiedzi relacjonowali lokalnym mediom, że odgłosy dochodzące z posesji były przerażające. Jedna z mieszkanek mówiła „Kurierowi Szczecińskiemu”, że siedząc na podwórku usłyszała najpierw gwizdanie, a następnie kilka strzałów i skowyt psa.

- Nagle usłyszałam strzały i skowyt psa. Słyszeli to również inni mieszkańcy. To było około 21:37 - relacjonowała mieszkanka Żarowa cytowana przez „Kurier Szczeciński”. - Wcześniej było słychać gwizdanie, jakby ktoś przywoływał psa. A potem padło kilka strzałów z broni palnej. To było przerażające.

Według relacji mieszkańców to właśnie oni zawiadomili policję po usłyszeniu strzałów. Część sąsiadów twierdziła później, że po odjeździe pierwszego patrolu na posesji było widać osoby przemieszczające się z latarkami. Mieszkańcy przekazywali też śledczym nagrania z przydomowych kamer monitoringu.

Pies nagle zniknął

Sąsiedzi zwracali uwagę, że po zdarzeniu owczarek kaukaski, którego dobrze znali z codziennych odgłosów dochodzących z posesji, nagle zniknął. Mieszkańcy wskazywali, że po feralnym wieczorze zwierzęcia już nie widziano ani nie słyszano, choć wcześniej regularnie szczekało.

Późniejsze ustalenia śledczych częściowo potwierdziły te przypuszczenia. Z aktu oskarżenia wynika, że Hubert Z. miał wywieźć i ukryć zwłoki psa, aby zatrzeć ślady przestępstwa i pomóc sprawcy uniknąć odpowiedzialności karnej. Jak podkreśla prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, działania te stały się jednym z głównych wątków prowadzonego postępowania.

Przyznali się do winy

Krzysztof D. został oskarżony o przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt. Natomiast Hubert Z. i Joanna D. odpowiedzą za poplecznictwo, czyli działania utrudniające postępowanie karne i pomagające sprawcy uniknąć odpowiedzialności.

Jak przekazała prokuratura, zarówno Krzysztof D., jak i Hubert Z. byli już wcześniej karani sądownie. Obaj podczas przesłuchań przyznali się do zarzucanych im czynów. Inne stanowisko zajęła Joanna D., która nie była wcześniej karana. Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.

O dalszym losie całej trójki zdecyduje teraz sąd. Sprawa wywołuje duże emocje, ponieważ śledczy opisują nie tylko samo zabicie zwierzęcia, ale również późniejsze działania, które miały utrudnić wykrycie sprawców i zabezpieczenie dowodów.

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