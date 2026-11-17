Ciało znalezione na polu pod Darłowem. To najprawdopodobniej Emilia Koprowska

Przez ponad dwa miesiące jej los pozostawał tajemnicą. 37-letnia Emilia Koprowska z Koszalina zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu muzyki techno w Darłowie. Przełom nastąpił w niedzielę, 15 listopada, kiedy rolnik spacerujący z psem natrafił na zwłoki kobiety na polu w pobliżu miejscowości Palczewice.

Wszystko wskazuje na to, że odnalezione ciało należy do zaginionej 37-latki. Świadczą o tym ubrania oraz przedmioty znalezione przy zwłokach. Ostateczne potwierdzenie tożsamości ma jednak przynieść dopiero badanie DNA.

Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że śmierć nastąpiła wskutek powieszenia. Biegli nie stwierdzili dotychczas śladów wskazujących na udział osób trzecich.

Śledczy badają wątek znęcania się. Prokuratura potwierdza

Teraz na jaw wyszły kolejne, niezwykle istotne informacje. Jak potwierdziła w rozmowie z „Faktem” prok. Ewa Dziadczyk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, śledztwo prowadzone jest na podstawie art. 207 § 3 Kodeksu karnego. Chodzi o znęcanie się, którego następstwem jest targnięcie się pokrzywdzonej osoby na własne życie.

To oznacza, że śledczy badają, czy ewentualna przemoc mogła mieć związek ze śmiercią 37-latki. Za takie przestępstwo grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura zaznacza jednak, że postępowanie nadal prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.

– Zarzutów nikomu nie postawiono. Samo wszczęcie postępowania w tym kierunku nie oznacza, że ten kierunek nas wiąże. Jeżeli pojawią się inne ustalenia, śledztwo będzie toczyć się w każdym innym kierunku – wyjaśniła prok. Ewa Dziadczyk w rozmowie z „Faktem”.

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Burzliwe małżeństwo i kłótnia na festiwalu. Nowe doniesienia

Według nieoficjalnych ustaleń przytaczanych przez twórcę podcastu kryminalnego Mr.Nemezis, małżeństwo Emilii Koprowskiej miało przechodzić poważny kryzys. Para miała pozostawać w separacji, a osoby znające kobietę miały zauważać u niej siniaki i oznaki zastraszenia.

Do ostrej kłótni między małżonkami doszło również podczas festiwalu w Darłowie, tuż przed zaginięciem 37-latki. Mąż kobiety przyznał wcześniej publicznie, że po sprzeczce uszkodził jej samochód, odkręcając koła.

Według kolejnych nieoficjalnych doniesień mężczyzna miał także zabrać żonie telefon, a następnie wyrzucić go w kierunku ławki, na której siedziała.

Prokuratura nie potwierdza tych szczegółów i nie ujawnia treści zeznań świadków.

– Nie mogę potwierdzić ani mówić o szczegółach, jak ten związek wyglądał. Natomiast sam mąż nie ukrywa w swoich wypowiedziach, że dochodziło między nimi do nieporozumień. Stąd przyjęto taką kwalifikację w postanowieniu o wszczęciu śledztwa – tłumaczy prok. Dziadczyk.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania męża kobiety funkcjonariusze zabezpieczyli również trzy tabletki zawierające niedozwolone substancje psychoaktywne. Nie oznacza to jednak, że miały one związek z zaginięciem 37-latki.

Mąż twierdzi, że ciało mogło zostać przeniesione. Prokuratura odpowiada

W poniedziałek, 16 listopada, mąż zaginionej, Krystian Koprowski, wystąpił na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z Krzysztofem Rutkowskim, którego biuro uczestniczyło w poszukiwaniach kobiety.

Mężczyzna przekonywał, że nie wierzy, aby jego żona odebrała sobie życie. Zasugerował również, że zwłoki mogły zostać przeniesione na pole pod Palczewicami już po jej śmierci.

Na poparcie swojej teorii wskazywał między innymi położenie gałęzi, niewielką liczbę larw oraz brak wyraźnych śladów wydzielin w miejscu odnalezienia ciała.

Śledczy nie potwierdzają jednak tych przypuszczeń.

– Nie komentuję wypowiedzi męża ani tych z konferencji pana Rutkowskiego. Natomiast ustalenia dokonane do tej pory nie wskazują na to, żeby te zwłoki zostały przeniesione z innego miejsca – podkreśliła prok. Ewa Dziadczyk.

Badania DNA mogą rozwiać wątpliwości. Śledztwo trwa

Koszalińska prokuratura oczekuje obecnie na wyniki badań genetycznych, które mają ostatecznie potwierdzić tożsamość odnalezionej kobiety. Materiał porównawczy przekazano do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Śledczy czekają również na pełną opinię biegłych oraz wyniki badania wariograficznego, któremu poddany został mąż zaginionej.

Dopiero zgromadzony materiał dowodowy pozwoli ustalić, czy w sprawie doszło do przestępstwa, a jeśli tak, kto miałby za nie odpowiadać.

Na obecnym etapie nikomu nie postawiono zarzutów, a przyjęta kwalifikacja prawna nie przesądza o tym, że 37-letnia Emilia Koprowska doświadczała przemocy ani że określona osoba przyczyniła się do jej śmierci.