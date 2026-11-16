Emilia Koprowska zaginęła ponad dwa miesiące temu. Prokuratura podaje wyniki sekcji zwłok z Darłowa

Emilia Koprowska odnaleziona? Prokuratura w Koszalinie ujawnia wyniki sekcji zwłok

W niedzielę na terenach pod Darłowem spacerowicz z psem natknął się na kobiece ciało, które znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. Śledczy błyskawicznie powiązali to odkrycie z trwającymi w tej okolicy od przeszło dwóch miesięcy poszukiwaniami zaginionej Emilii Koprowskiej.

Podczas zwołanej w trybie pilnym niedzielnej konferencji prasowej śledczy przyznali, że odkryte szczątki z dużym prawdopodobieństwem należą do poszukiwanej kobiety. Przemawiają za tym odnalezione przy ciele przedmioty osobiste oraz resztki odzieży. Śledczy wciąż nie mają jednak stuprocentowej pewności.

Kolejne spotkanie z mediami zorganizowano w poniedziałek, kiedy to Prokuratura Okręgowa w Koszalinie przedstawiła rezultaty sekcji przeprowadzonej w ciągu doby od ujawnienia ciała. Badanie to również nie pozwoliło na ostateczne potwierdzenie tożsamości zmarłej.

„Sekcja nie wykazała jednoznacznej przyczyny śmierci. Zostały pobrane materiały do badań histopatologicznych i toksykologicznych i do badań porównawczych. Ja na ten moment nadal nie jestem w stanie powiedzieć z całą stanowczością, z całą pewnością, że jest to ciało zaginionej Emilii Koprowskiej” – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk. Śledczy zakładają jednak, że najbardziej prawdopodobną przyczyną zgonu było powieszenie.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała równocześnie, że do zgonu kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę ustalenia z sekcji wskazują, że moment śmierci pokrywa się z okresem zaginięcia Emilii Koprowskiej.

Całkowitą pewność w kwestii tożsamości zmarłej przyniosą dopiero specjalistyczne analizy, na których wyniki trzeba poczekać maksymalnie miesiąc, choć zapewne pojawią się znacznie wcześniej.

Żadnych złudzeń nie ma natomiast mąż poszukiwanej, który już dzień wcześniej publicznie potwierdził, że odnalezione zwłoki należą do jego żony.

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Kulisy zaginięcia Emilii Koprowskiej na festiwalu w Darłowie

Historia zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej rozpoczęła się 30 sierpnia na darłowskim festiwalu muzyki techno „ZEN Wydm”. Kobieta wybrała się na tę imprezę z mężem, jednak wyjazd zakłóciła awantura, po której para bawiła się już osobno.

Małżonek 37-latki ujawnił po czasie, że w trakcie kłótni odkręcił koło w aucie należącym do żony. W rozmowach z mediami tłumaczył, że uszkodził samochód, aby powstrzymać kobietę przed odjazdem. Krótko po tym incydencie kontakt z Emilią Koprowską całkowicie się urwał.

Przez kolejne tygodnie służby prowadziły zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, jednak podczas poniedziałkowej konferencji prokuratura przyznała, że wcześniejsze działania ominęły miejsce niedzielnego odkrycia zwłok.

Obecnie śledczy prowadzą postępowanie, które dotyczy znęcania się prowadzącego do targnięcia się pokrzywdzonej na własne życie.