Ciało znalezione w okolicy Darłowa. Prokuratura ujawnia kluczowy szczegół

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-15 12:45

W niedzielę w rejonie Darłowa dokonano makabrycznego odkrycia – odnaleziono zwłoki kobiety. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie potwierdziła znalezisko, zapowiadając konferencję prasową, na której zostaną ujawnione szczegóły. Nieoficjalnie mówi się, że ciało może należeć do 37-letniej Emilii Koprowskiej, zaginionej w Darłowie pod koniec sierpnia, której poszukiwania trwały od kilku miesięcy.

Ciało odnalezione w rejonie Darłowa. Nowe informacje

W niedzielę, 15 listopada w godzinach porannych pojawiły się informacje o odnalezieniu zwłok w rejonie poszukiwań zaginionej Emilii Koprowskiej. Na to makabryczne znalezisko natrafiono w rejonie Darłowa na Pomorzu.

Prokuratura ogłosiła konferencję prasową w tej sprawie o godzinie 14:30 i do tego czasu nie chce udzielać szczegółowych informacji. "Super Expressowi" ujawniła jednak istotny szczegół - jak przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk, znalezione ciało należy do kobiety.

Z kolei z nieoficjalnych informacji wynika, że elementy odzieży na zwłokach wskazują, że ciało może należeć na zaginionej Emilii Koprowskiej.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej

W social mediach od rana aktywny jest Krzysztof Rutkowski, który utrzymuje, że odnalezione ciało należy do poszukiwanej od kilku miesięcy Emilii Koprowskiej.

Pochodząca z Koszalina 37-latka zaginęła 30 sierpnia 2026 roku. Spędzała wtedy weekend w Darłowie w towarzystwie swojego męża.

Para bawiła się na plaży podczas muzycznego festiwalu techno „ZEN Wydm”. W trakcie wydarzenia pomiędzy małżonkami wywiązała się sprzeczka, po której 37-latka wyszła z imprezy i odjechała taksówką. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że opuściła pojazd w rejonie wydm i tam urwał się z nią wszelki kontakt.

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