W okolicy Darłowa odnaleziono ciało. Czy to Emilia Koprowska?

Ciało w rejonie Darłowa

Szokujące odkrycie w rejonie Darłowa. Na terenie poszukiwań zaginionej Emilii Koprowskiej natrafiono na ludzkie ciało. Na miejscu działają już policja i prokuratura. Na razie śledczy nie chcą przekazać bliższych informacji. Wiadomo tylko, że do odnalezienia zwłok doszło w obszarze leśnym.

- Dziś w godzinach porannych w okolicach Darłowa odnaleziono ciało młodej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że może to być zaginiona Emilia Koprowska - przekazał z kolei w mediach społecznościowych Krzysztof Rutkowski.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej

Sprawa tajemniczego zniknięcia Emilii Koprowskiej to jedno z najgłośniejszych zaginięć ostatnich miesięcy. 37-letnia mieszkanka Koszalina 30 sierpnia 2026 roku spędzała weekend w Darłowie wraz z mężem.

Małżonkowie uczestniczyli w festiwalu techno „ZEN Wydm” na plaży. W pewnym momencie między parą miało dojść do kłótni, po której kobieta opuściła imprezę i wsiadła do taksówki. Z relacji wynika, że wysiadła w okolicy wydm, gdzie ślad po niej zaginął. Postronne osoby znalazły jej plecak oraz telefon.

Od tamtego czasu trwały bezowocne poszukiwania kobiety, a sprawa w którą zaangażowany jest m.in. Krzysztof Rutkowski budzi wielkie emocje - pojawiają się podejrzenia, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa.

Czy najnowsze odkrycie przyniesie długo oczekiwany przełom?

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