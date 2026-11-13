Publikował niepokojące wpisy i zdjęcia w sieci. U 54-latka znaleziono niebezpieczne narzędzia

Alarm po wpisie w sieci

Sprawa rozpoczęła się w poniedziałek, gdy funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na jednym z kont w mediach społecznościowych na niepokojący wpis. Zamieszczone tam treści przedstawiały niebezpieczne narzędzia, w tym noże.

Według ustaleń służb opublikowane materiały mogły wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Policjanci szybko ustalili, że autorem wpisu jest mężczyzna przebywający na terenie Świnoujścia.

Zatrzymanie na dworcu

Po otrzymaniu informacji policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Dzięki współpracy funkcjonariuszy ze Świnoujścia i Goleniowa udało się namierzyć 54-latka w rejonie dworca kolejowego PKP w Nowogardzie.

To właśnie tam patrol dokonał zatrzymania. Jak przekazali mundurowi, podczas interwencji przy mężczyźnie znaleziono niebezpieczne narzędzia.

W mieszkaniu były kolejne noże i szable

Na tym jednak nie zakończyły się policyjne czynności. Funkcjonariusze przeszukali również miejsce zamieszkania 54-latka, znajdujące się poza Świnoujściem.

Podczas przeszukania zabezpieczono między innymi pałkę teleskopową, kolejne noże oraz szable. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone do dalszego postępowania.

Usłyszał zarzut. Grozi mu nawet 8 lat więzienia

Zatrzymany został przewieziony do Świnoujścia, gdzie wykonano z jego udziałem dalsze czynności procesowe. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z art. 224a § 1 Kodeksu karnego, polegającego na stworzeniu sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Świnoujściu zastosował wobec 54-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina: anonimowość w sieci jest pozorna

Przy okazji sprawy policjanci przypominają, że publikowanie w internecie treści mogących wywoływać poczucie zagrożenia nie pozostaje bez reakcji służb. Funkcjonariusze podkreślają, że każdy sygnał mogący wskazywać na realne niebezpieczeństwo jest sprawdzany, a osoby odpowiedzialne za tego typu działania muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Internet nie jest przestrzenią, w której można bezkarnie publikować treści wywołujące poczucie zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób. Pozorna anonimowość w sieci nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania - przypomina policja.

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