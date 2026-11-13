Kursantka "dodała sobie odwagi" przed jazdą? Wpadła podczas lekcji. Alkomat nie pozostawił złudzeń

Policyjna akcja od rana

W czwartek od wczesnych godzin porannych policjanci ze Stargardu prowadzili działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze sprawdzali, czy uczestnicy ruchu drogowego nie wsiedli za kierownicę po alkoholu.

Akcja przyniosła rezultaty. Mundurowi ujawnili cztery osoby będące pod wpływem alkoholu. Wśród nich znalazł się rowerzysta, kierowca znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu oraz dwóch kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości.

Lekcja jazdy zakończyła się interwencją policji

Do najbardziej zaskakującej sytuacji doszło na Obwodnicy Staromiejskiej w Stargardzie. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód nauki jazdy. Za kierownicą siedziała 49-letnia kursantka odbywająca szkolenie.

Badanie alkomatem wykazało 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 0,8 promila alkoholu we krwi. To wartość kwalifikująca kierującą jako osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości.

Kobieta została zatrzymana i będzie odpowiadać za przestępstwo.

Grożą jej poważne konsekwencje

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grożą surowe konsekwencje. O wymiarze kary zdecyduje sąd, który może również orzec wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W praktyce może to oznaczać dla kursantki konieczność przerwania szkolenia i brak możliwości kontynuowania nauki jazdy przez długi czas.

- To kolejny przykład pokazujący, że nie ma taryfy ulgowej dla osób, które decydują się prowadzić pojazd po alkoholu. Stan trzeźwości jest sprawdzany niezależnie od tego, czy ktoś ma prawo jazdy od wielu lat, czy dopiero uczy się jeździć - podkreśla asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Alkohol za kierownicą to zagrożenie dla wszystkich

Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na koncentrację, ocenę sytuacji na drodze oraz czas reakcji. W przypadku kursantów, którzy dopiero zdobywają umiejętności za kierownicą, ryzyko jest jeszcze większe.

- Alkohol nigdy nie poprawia umiejętności kierowcy. Każda osoba, która wsiada za kierownicę po jego spożyciu, stwarza zagrożenie dla siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego takie zachowania spotykają się ze zdecydowaną reakcją policjantów - zaznacza asp. Wojciech Jędrych.

Tego samego dnia w Starej Dąbrowie funkcjonariusze ujawnili także 43-letnią kobietę, u której badanie wykazało 0,35 mg/l alkoholu, czyli około 0,7 promila. Ona również odpowie za jazdę po alkoholu.

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