Znaleźli ciało w rejonie Darłowa. Prokuratura ujawnia, czy to Emilia Koprowska

Czy odnalezione ciało należy do Emilii Koprowskiej?

W niedzielę, 15 listopada od godzin porannych pojawiały się informacje o ludzkich zwłokach odnalezionych w rejonie Darłowa. Natrafiono na nie w obszarze poszukiwań zaginionej Emilii Koprowskiej.

W sprawę zaangażował się m.in. Krzysztof Rutkowski, który informował, że z jego informacji wynika, iż niemal na pewno odnalezione ciało należy do zaginionej kobiety.

O 14:30 konferencję prasową w tej sprawie zwołała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że zwłoki należą do osoby płci żeńskiej.

- Jest duże prawdopodobieństwo, że odnalezione ciało należy do Emilii Koprowskiej. Wskazuje na to ubiór kobiety i rzeczy znalezione przy niej - przekazała podczas briefingu prasowego prok. Ewa Dziadczyk.

- Z uwagi na duży rozkład ciała możliwe, że będą potrzebne badania DNA - zaznaczyła rzeczniczka prokuratury.

Ujawniono również okoliczności zgonu tej osoby - wszystko wskazuje na to, że śmierć nastąpiła w wyniku powieszenia.

Tragicznego odkrycia dokonała dziś rano w lesie, w okolicach jeziora Kopalń przypadkowa osoba, która spacerowała z psem. Zwłoki znaleziono niecałe cztery kilometry od miejsca, w którym wcześniej odnaleziono plecak kobiety.

Ta sama osoba, która teraz natrafiła na ciało, kilka tygodni wcześniej wykonywał w tym miejscu prace polowe i wtedy nie zauważyła zwłok.

Teraz prokuratura zamierza na podstawie badań zwłok wyjaśnić wszelkie okoliczności śmierci kobiety - w tym czy mogły się do niej przyczynić osoby trzecie.

26

Zaginięcie Emilii Koprowskiej

Emilię Koprowską ostatni raz widziano 30 sierpnia tego roku. To właśnie wtedy 37-letnia kobieta bawiła się z mężem na festiwalu w Darłowie, gdzie słuchali muzyki techno. W pewnym momencie między małżonkami doszło do kłótni. Później Emilia wsiadła do taksówki, a następnie wysiadła w pobliżu wydm. Od tamtej pory nie było z nią kontaktu.

Jeden z okolicznych rolników znalazł na swoim polu telefon i plecak Emilii. Specjalistom udało się uzyskać dostęp do telefonu i dotrzeć do części jego zawartości.