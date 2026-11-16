Kłótnia, uszkodzony samochód i tajemnicze zaginięcie

Sprawa zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina od początku budziła wiele pytań. Kobieta zniknęła 30 sierpnia podczas festiwalu muzyki techno „ZEN Wydm” w Darłowie. Na imprezę przyjechała razem z mężem. Wspólny wyjazd zakończył się jednak kłótnią, po której małżonkowie spędzili resztę wydarzenia osobno.

Mężczyzna przyznał później, że podczas sprzeczki uszkodził samochód żony, odkręcając jedno z kół. Jak tłumaczył w mediach, chciał w ten sposób uniemożliwić jej odjazd. Niedługo później po 37-latce wszelki ślad zaginął.

Zaginięcie kobiety zgłoszono policji 1 września, czyli dwa dni po jej zniknięciu.

Mąż Emilii został przesłuchany w charakterze świadka. Według ustaleń Radia ESKA potwierdził, że między nim a żoną doszło do kłótni i końcówkę festiwalu spędzili osobno. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył, by miał jakikolwiek związek z jej zaginięciem.

W mediach pojawiały się doniesienia o rozbieżnościach w jego relacjach dotyczących przebiegu wydarzeń. Mężczyzna poddał się również badaniu wariografem.

23 września Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Szukali jej przez ponad dwa miesiące. W akcji drony, łodzie i śmigłowiec

Zaginięcie Emilii uruchomiło szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Zaangażowali się w nią policjanci, ratownicy i liczni ochotnicy.

Przeczesywano plaże, wydmy, tereny leśne oraz okolice jeziora Kopań. Do działań wykorzystywano psy tropiące, drony, łodzie i śmigłowiec. W poszukiwania włączył się również znany detektyw Krzysztof Rutkowski.

Mimo zaangażowania wielu osób i wykorzystania specjalistycznego sprzętu nie udało się ustalić, co stało się z 37-latką.

Mijały kolejne tygodnie, a los kobiety pozostawał zagadką. Przełom nastąpił dopiero w niedzielę, 15 listopada.

Makabryczne odkrycie na polu. Rolnik wyszedł z psem i natrafił na zwłoki

Do dramatycznego odkrycia doszło w okolicach miejscowości Palczewice, niedaleko jeziora Kopań. Rolnik, który wybrał się na spacer z psem, zauważył na polu ludzkie zwłoki. Ciało znajdowało się ponad 150 metrów od jeziora.

Mężczyzna natychmiast zawiadomił służby. Co szczególnie zastanawiające, kilka tygodni wcześniej miał pracować w tym samym rejonie i nie zauważyć tam zwłok.

Jak ustaliło Radio ESKA w rozmowach z mieszkańcami, teren, na którym odnaleziono ciało, był już wcześniej przeszukiwany przez służby. Co więcej, to właśnie w tej okolicy natrafiono na plecak należący do zaginionej kobiety.

Zwłoki znajdowały się niespełna cztery kilometry od miejsca odnalezienia plecaka. Te informacje rodzą pytania o przebieg wcześniejszych poszukiwań. Nie wiadomo jednak, czy dokładnie ten fragment pola został wcześniej sprawdzony i w jakich warunkach prowadzono tam działania.

Na miejscu odkrycia rozpoczęły się czynności pod nadzorem prokuratury. Stan odnalezionych zwłok wskazywał na daleko posunięty rozkład.

– Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu – przekazała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Śledcza wyjaśniła, że odzież i przedmioty znalezione przy ciele z bardzo dużym prawdopodobieństwem wskazują na poszukiwaną Emilię Koprowską.

„To zwłoki mojej żony!”. Dramatyczne słowa męża zaginionej

Po odnalezieniu ciała głos zabrał również mąż 37-latki.

– To zwłoki mojej żony! – przekazał mężczyzna.

Podziękował także wszystkim osobom, które przez ostatnie tygodnie angażowały się w poszukiwania Emilii.

Choć prokuratura jest niemal pewna, że odnalezione zwłoki należą do zaginionej kobiety, ostateczne potwierdzenie tożsamości może wymagać przeprowadzenia badań genetycznych.

Nowe ustalenia Radia ESKA. Sekcja zwłok nie wykazała przyczyny śmierci

W sprawie pojawiły się kolejne, niezwykle istotne informacje. Jak ustaliło Radio ESKA, przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie określić, w jaki sposób zmarła kobieta, której ciało odnaleziono w pobliżu jeziora Kopań.

Do ustalenia przyczyny zgonu konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań.

To ważna informacja w kontekście wcześniejszych doniesień dotyczących możliwego mechanizmu śmierci 37-latki. Wstępnie rozważano, że mogło dojść do powieszenia, jednak dotychczasowe wyniki sekcji zwłok nie pozwalają potwierdzić takiego scenariusza.

Śledczy nadal nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń, w tym ewentualnego udziału osób trzecich.

– Na tę chwilę wszystko jest brane pod uwagę – zaznaczyła wcześniej prokurator Ewa Dziadczyk.

Niewyjaśnioną kwestią pozostaje również to, czy kobieta zmarła dokładnie w miejscu odnalezienia zwłok, czy ciało znalazło się tam później.

Mąż Emilii Koprowskiej zabrał głos po tragicznym odkryciu. "To moja żona":

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Dlaczego nie znaleziono jej wcześniej? Mieszkańcy ujawniają ważny szczegół

Okoliczności niedzielnego odkrycia budzą kolejne pytania. Przez ponad dwa miesiące w poszukiwaniach uczestniczyły liczne służby, a do działań wykorzystywano specjalistyczny sprzęt.

Ostatecznie to przypadkowy spacer rolnika z psem doprowadził do odnalezienia zwłok.

Szczególnie zastanawiające są ustalenia Radia ESKA, według których okolica była już wcześniej kontrolowana przez poszukujących. Mieszkańcy potwierdzili dziennikarzom, że służby prowadziły tam działania, a w pobliżu znaleziono wcześniej plecak zaginionej.

Czy miejsce odnalezienia zwłok zostało dokładnie sprawdzone? Czy gęsta roślinność lub ukształtowanie terenu mogły utrudnić dostrzeżenie ciała? A może pojawiło się ono tam dopiero po zakończeniu wcześniejszych poszukiwań?

Na te pytania wciąż nie ma odpowiedzi. Nie ma również podstaw, by na obecnym etapie przesądzać o ewentualnych zaniedbaniach służb.