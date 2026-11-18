Pierwszy rejs nowego promu

Bursztyn Unity, najnowszy prom we flocie Polsca Baltic Ferries, w środę o godz. 13:00 wyruszy w swój pierwszy regularny rejs z Ystad do Świnoujścia. Nowoczesny ro-pax, czyli jednostka przeznaczona do przewozu zarówno pasażerów, jak i ładunków kołowych, będzie obsługiwał jedno z najważniejszych połączeń promowych między Polską a Szwecją.

Prom został uroczyście ochrzczony kilka dni temu w Szczecinie. Jest drugim z trzech nowoczesnych promów budowanych z myślą o wzmocnieniu polskiej floty na Bałtyku.

Tysiące urządzeń i miliony godzin pracy

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie. Jak podkreśla prezes Polsca Baltic Ferries Paweł Pluto-Prądzyński, podczas budowy jednostki przepracowano ponad 3,5 miliona roboczogodzin, a w projekt zaangażowanych było około 10 tysięcy osób.

Na pokładzie zamontowano ponad 15 tysięcy urządzeń, a długość wszystkich rozprowadzonych kabli sięga niemal 900 kilometrów. To dystans porównywalny z trasą ze Szczecina do Warszawy i z powrotem. Sam kadłub połączono spoinami o łącznej długości 364 kilometrów.

– Za imponującymi parametrami jednostki, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i wyposażeniem, które zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort podróży, stoi ogromna praca wielu ludzi – podkreślił Paweł Pluto-Prądzyński.

Statek naszpikowany nowoczesną technologią

Za bezpieczną żeglugę odpowiada m.in. zintegrowany system nawigacyjny NACOS, który zbiera dane z wielu urządzeń i prezentuje je załodze w jednym miejscu. Dodatkowo prom wyposażono w system OCTOPUS monitorujący warunki pogodowe oraz przewidujący zachowanie jednostki na morzu.

Na komfort podróżnych wpływają także systemy Anti-Heeling i Anti-Rolling, ograniczające przechyły i kołysanie. Bursztyn Unity otrzymał również klasę COMF (V-2) dotyczącą poziomu hałasu i drgań. Natężenie hałasu na pokładzie ma wynosić od 47 do 52 decybeli, czyli tyle, ile w spokojnym biurze lub przy pracującej lodówce.

Nawet 400 pasażerów na pokładzie

Bursztyn Unity ma 195,6 metra długości i ponad 32 metry szerokości. Może zabrać na pokład maksymalnie 400 pasażerów. Do ich dyspozycji przygotowano 188 dwuosobowych kabin, cztery kabiny przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz osiem kabin o podwyższonym standardzie. Na statku znajduje się także kafeteria, bar i sklep.

Załoga liczy około 50 osób, a na potrzeby gastronomii dostarczane są regularnie tony produktów spożywczych. Podczas jednej dostawy na prom trafia nawet około 4 tys. jajek, 250 kilogramów wołowiny, podobna ilość drobiu oraz do 500 kilogramów wieprzowiny.

Setki ciężarówek w jednym rejsie

Jednostka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o transporcie towarowym. Linia ładunkowa o długości 4100 metrów pozwala przewieźć około 210 zestawów ciężarowych lub nawet 320 naczep. Na promie przewidziano także specjalne miejsca dla ładunków niebezpiecznych, pojazdów elektrycznych oraz samochodów z instalacją LPG.

Bursztyn Unity napędzany jest skroplonym gazem ziemnym LNG. Przy prędkości ekonomicznej zużywa około 17,5 tony paliwa na dobę. Rejs między Świnoujściem a Ystad trwa niespełna siedem godzin.

Pierwszy regularny kurs symbolicznie otwiera nowy rozdział w historii polskiej żeglugi promowej na Bałtyku. Dla pasażerów oznacza większy komfort podróżowania, a dla przewoźników dodatkowe możliwości transportowe na jednej z najważniejszych tras łączących Polskę ze Skandynawią.

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