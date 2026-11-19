Witamy w części głównej naszego czwartkowego wyzwania! Zasady są niezwykle proste, ale sukces wymaga skupienia. Przed Tobą kolejne pytania, a w każdym z nich znajdziesz nazwę stolicy, z której zniknęła tylko jedna litera. Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie brakującego elementu i wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Czy uda Ci się uzupełnić wszystkie luki i zdobyć tytuł mistrza geografii? Czas start!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Usunęliśmy JEDNĄ literę z nazwy stolicy. Uzupełnisz? Pytanie 1 z 11 Stolica Armenii to ER(?)wań E Y A Następne pytanie