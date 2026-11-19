Witamy w części głównej naszego czwartkowego wyzwania! Zasady są niezwykle proste, ale sukces wymaga skupienia. Przed Tobą kolejne pytania, a w każdym z nich znajdziesz nazwę stolicy, z której zniknęła tylko jedna litera. Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie brakującego elementu i wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Czy uda Ci się uzupełnić wszystkie luki i zdobyć tytuł mistrza geografii? Czas start!
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Usunęliśmy JEDNĄ literę z nazwy stolicy. Uzupełnisz?
2026-11-19 4:45
Czwartkowy test z geografii, jakiego jeszcze nie było! Tym razem sprawdzimy Twoją wiedzę o stolicach w niezwykły sposób. Z nazwy każdego miasta usunęliśmy tylko jedną, sprytnie wybraną literę. Czy potrafisz uzupełnić brak i wskazać poprawną odpowiedź? To wyzwanie dla prawdziwych miłośników geografii i bystrych umysłów. Podejmij je i przekonaj się, czy odgadniesz wszystkie!