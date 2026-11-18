Uciekał przed policyjną kontrolą

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się podczas służby policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Funkcjonariusze zauważyli kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość. Gdy postanowili zatrzymać go do kontroli i dali sygnały świetlne oraz dźwiękowe, mężczyzna nie zamierzał współpracować.

Zamiast zatrzymać samochód, zignorował polecenia mundurowych i kontynuował jazdę. Jego zachowanie od początku budziło podejrzenia, że ma coś do ukrycia.

Kolejne fakty okazały się jeszcze bardziej szokujące

W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że powód ucieczki mógł być znacznie poważniejszy niż przekroczenie prędkości. Policjanci ustalili, że mężczyzna posiadał aż dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Oznacza to, że zgodnie z decyzjami sądu nie miał prawa wsiadać za kierownicę.

To jednak nie koniec. Jak przekazała policja, podczas interwencji kierujący posługiwał się również fałszywymi danymi osobowymi, próbując utrudnić funkcjonariuszom ustalenie swojej tożsamości.

W aucie było czteromiesięczne dziecko

Szczególne oburzenie budzi fakt, że w samochodzie znajdowało się czteromiesięczne dziecko. Mężczyzna, odpowiadając za bezpieczeństwo niemowlęcia, zdecydował się nie tylko złamać sądowe zakazy, ale także zignorować sygnały policji i stwarzać zagrożenie na drodze.

Takie zachowanie mogło doprowadzić do tragedii. Nawet krótki pościg czy gwałtowne manewry wykonywane podczas ucieczki mogą mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza gdy pasażerem jest tak małe dziecko.

Usłyszał zarzuty

Dzięki zdecydowanej reakcji szczecińskich funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany, a sprawa znalazła swój finał w policyjnych dokumentach. Kierowca usłyszał zarzuty, między innymi dotyczące niestosowania się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy. Policja po raz kolejny przypomina, że lekceważenie przepisów i poleceń funkcjonariuszy może prowadzić do tragicznych skutków, szczególnie gdy w pojeździe znajdują się dzieci.

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