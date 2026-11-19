Pogoda w Szczecinie: 20-22 listopada

Weekend w Szczecinie rozpocznie się dość spokojnie, ale z każdym kolejnym dniem aura będzie pokazywać inne oblicze. Prognozy wskazują na stopniowe ochłodzenie i rozpogodzenia, jednak jeden dzień wyróżni się na tle pozostałych. Weekend zakończy się już w zimowych klimatach, z temperaturą bliską zeru nawet w ciągu dnia.

Piątek z chmurami, ale bez większego deszczu

Początek weekendu, 20 listopada, upłynie w Szczecinie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 6 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie w okolice 0°C. Wiatr będzie raczej słaby, wiejący z prędkością około 3 m/s. Tego dnia mogą pojawić się symboliczne opady deszczu, jednak ich suma będzie niewielka.

Zaskakująca sobota. Słońce, deszcz i wiatr

Sobota przyniesie sporą zmianę w pogodzie i może okazać się najbardziej dynamicznym dniem weekendu. Choć prognozy wskazują na bezchmurne niebo, to właśnie wtedy spodziewane są największe opady deszczu, sięgające około 1 mm. Dodatkowo wyraźnie nasili się wiatr, osiągając w porywach prędkość blisko 5 m/s. Temperatura w ciągu dnia będzie podobna do piątkowej i wyniesie około 6°C, ale noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza – termometry pokażą około -1 stopnia Celsjusza.

Chłodna i słoneczna niedziela na zakończenie weekendu

Niedziela, 22 listopada, zapowiada się jako najchłodniejszy, ale jednocześnie najbardziej słoneczny dzień weekendu. Na niebie w Szczecinie nie powinno być chmur, a opady nie są przewidywane. Za słoneczną aurę zapłacimy jednak niższą temperaturą – w najcieplejszym momencie dnia będzie to zaledwie 4°C. Noc również będzie chłodna, z temperaturą bliską zeru. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Szczecinie będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Piątek, mimo chmur, sprzyja spokojnym spacerom po mieście. W sobotę warto być gotowym na nagłe zmiany – mimo słońca może przydać się parasol, a z powodu silniejszego wiatru lepszym wyborem mogą okazać się osłonięte miejsca lub aktywności wewnątrz budynków. Z kolei słoneczna, choć chłodna niedziela, będzie idealną okazją na dłuższy spacer, warto jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather