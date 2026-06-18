"Parking-widmo" przestanie świecić pustkami? Zmiany już od lipca

Niższe ceny, większa szansa na kierowców

Nowy cennik parkingowca – powiązany z godzinami działania Strefy Płatnego Parkowania – to najważniejsza zmiana, która ma odmienić los „parkingu‑widmo”. W dni robocze od 8 do 17 godzina postoju będzie kosztować 3 zł, czyli o złotówkę mniej niż dotychczas i mniej niż w żółtej podstrefie SPP. Po godzinie 17 oraz w weekendy opłata spadnie do symbolicznej złotówki. To ruch, który – jak przekonuje miasto – ma realnie zachęcić kierowców do korzystania z obiektu.

Abonamenty tańsze i dostępne dla większej liczby osób

Dwupoziomowy parkingowiec oferuje 262 miejsca postojowe. Dotąd jedynie 20 z nich przeznaczono na abonamenty „dla każdego”, kosztujące aż 600 zł miesięcznie. Od lipca cena spadnie do 420 zł, a limit miejsc wzrośnie aż do 80. To znacząca zmiana, która ma otworzyć parking na nowych użytkowników.

Osobną pulę – 41 miejsc – nadal będą mieli do dyspozycji mieszkańcy kwartału 36, czyli okolic ulic Małkowskiego, Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi. Ich abonament pozostaje bez zmian i wynosi 300 zł miesięcznie. Umowy dla mieszkańców zawierane są na rok, natomiast abonamenty ogólnodostępne – maksymalnie na 12 miesięcy. Każdy posiadacz abonamentu ma przypisane konkretne miejsce na wyłączność.

Lepsze oznakowanie ma pomóc kierowcom

Miasto zapowiada również poprawę oznakowania obiektu. Ma to ułatwić kierowcom dojazd, dojście oraz poruszanie się wewnątrz parkingu. Jak podkreśla Wojciech Jachim z Nieruchomości i Opłat Lokalnych, to kolejny krok, który ma zwiększyć komfort użytkowników i sprawić, że parkingowiec stanie się realną alternatywą dla zatłoczonych ulic.

Parkingowiec – nowoczesny, ale pusty od otwarcia

Podziemny parking przy ul. Małkowskiego 10 działa od października 2025 roku. Powstał w ramach przebudowy kwartału 36 realizowanej przez Szczecińskie TBS. To obiekt samoobsługowy, wyposażony w system kamer sczytujących tablice rejestracyjne i automatycznie otwierających szlaban. Po zakończeniu postoju kierowca podchodzi do kasy, wpisuje numer rejestracyjny i opłaca bilet bilonem lub kartą.

Mimo nowoczesnych rozwiązań i świetnej lokalizacji parking od początku świecił pustkami. Teraz miasto liczy, że niższe ceny i większa dostępność abonamentów w końcu odmienią jego los.

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Sonda Parkowanie w Szczecinie... ... jest za drogie ... jest zbyt tanie ... powinno być bezpłatne