Nowa rzeźba w samym sercu miasta. Piękna, efektowna... i trudna do znalezienia

Grzegorz Kluczyński
2026-06-02 12:32

W samym centrum Szczecina, we wnętrzu Kwartału 36, stanęła oryginalna, lśniąca rzeźba projektu Grupy Architektonicznej Domino. Choć instalacja robi ogromne wrażenie, wielu mieszkańców przyznaje, że… trudno do niej trafić. Ukryta między kamienicami, za bramami i podwórkami, pozostaje atrakcją głównie dla interesantów TBS oraz użytkowników podziemnego parkingu, który wciąż świeci pustkami.

Lustrzany kubik w centrum miasta

Rzeźba, którą można oglądać od strony ul. Boh. Getta Warszawskiego, to masywny, precyzyjnie zaprojektowany sześcian z lustrzanymi elementami. Autorzy projektu tłumaczą, że forma symbolizuje spokój i stabilność, a jednocześnie – dzięki przekrzywieniu i centralnemu tunelowi – wprowadza ruch i dynamikę.

– Lustrzane metalowe elementy odbijają sylwetki ludzi, domów i chmur, rozbijając je na wiele obrazów. To daje wrażenie chaosu, przepływu światła i przestrzeni – opisują twórcy z Domino.

Za wykonanie instalacji odpowiada krakowski rzeźbiarz i architekt Marek Solarz. – To moja pierwsza realizacja dla Szczecina. Materiał był wymagający, ale mam nadzieję, że efekt spodoba się mieszkańcom – podkreśla autor.

62 donice i ogród społeczny

Równolegle zakończono obsadzanie 62 donic ustawionych we wnętrzu kwartału. Wypełniono je kwiatami i roślinami ozdobnymi, a część z nich została oddana mieszkańcom w ramach ogrodu społecznego. Każdy mógł samodzielnie wybrać i zasadzić rośliny.

To kolejny etap programu rewitalizacji „Bliżej Przestrzeni”, realizowanego przez Szczecińskie TBS. Całość inwestycji – obejmującej pięć różnych obiektów budowlanych – kosztowała 89,9 mln zł brutto.

Rzeźba piękna, ale… ukryta

Choć instalacja znajduje się w ścisłym centrum miasta, wielu szczecinian zwraca uwagę, że niełatwo ją znaleźć. Powód jest prozaiczny: rzeźba stoi na podwórku, do którego prowadzą zamknięte bramy zabezpieczone domofonami. Nawet ci, którzy próbują wejść od strony Bogusława czy Małkowskiego, często błądzą między budynkami.

W praktyce rzeźbę oglądają głównie osoby odwiedzające biura TBS lub kierowcy korzystający z podziemnego parkingu – miejsca, które mimo centralnej lokalizacji wciąż nie cieszy się dużym zainteresowaniem.

„Kwartał 36”? Mieszkańcy: "Ta nazwa nic nie mówi"

W komentarzach mieszkańców powtarza się jeszcze jedna uwaga: urzędowe nazewnictwo. Wielu szczecinian przyznaje, że określenie „Kwartał 36” brzmi jak zapis z planu zagospodarowania, a nie nazwa miejsca, które można łatwo wskazać na mapie.

– Gdyby ktoś mnie zapytał, gdzie jest Kwartał 36, nie miałbym pojęcia. Dopiero po zdjęciach skojarzyłem, że chodzi o podwórko przy Małkowskiego – czytamy w mediach społecznościowych.

Nowa atrakcja, która czeka na odkrycie

Dzieło sztuki i całe wnętrze kwartału to bez wątpienia ciekawa, nowoczesna przestrzeń w centrum Szczecina. Jednak dopóki dojście do niej będzie tak skomplikowane, instalacja pozostanie raczej sekretną ciekawostką, niż miejską atrakcją z prawdziwego zdarzenia. A warto ją zobaczyć i sfotografować, bo jest bardzo fotogeniczna, a zdjęcia mogą stać się prawdziwym hitem na Instagramie.

