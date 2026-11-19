Nowa S10 omija Płonię

Jak informuje GDDKiA, budowany odcinek Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo będzie miał długość 4,4 kilometra i od północy ominie osiedle Płonia. Na placu budowy coraz lepiej widoczny jest zarys dwóch nowych węzłów drogowych: Szczecin Płonia oraz Szczecin Zdunowo. Prace budowlane ruszyły w czerwcu tego roku, po uzyskaniu decyzji ZRID wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Zdjęcia udostępnione przez drogowców pokazują, jak szybko zmienia się krajobraz wschodnich obrzeży Szczecina. Widać już przebieg przyszłej ekspresówki, a roboty ziemne prowadzone są również w sąsiedztwie Szosy Stargardzkiej.

Powstaną przejścia dla zwierząt i most nad Płonią

Zakres inwestycji jest znacznie większy niż sama budowa jezdni. W ramach zadania powstaną dwa górne przejścia dla dużych zwierząt. Jedno z nich zlokalizowane będzie w pobliżu węzła Kijewo, drugie na odcinku prowadzącym w stronę Stargardu.

Największym obiektem inżynieryjnym będzie most nad rzeką Płonią. Jak podała GDDKiA, zakończyło się już palowanie, a kolejnym etapem będzie budowa podpór mostu. Obiekt będzie pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Szybszy wyjazd ze Szczecina

Nowa trasa ma przede wszystkim wyprowadzić ruch tranzytowy z gęsto zabudowanej części miasta. Obecnie kierowcy podróżujący w stronę Stargardu i dalej na wschód korzystają z odcinka przebiegającego przez tereny z licznymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Po oddaniu inwestycji ruch dalekobieżny zostanie skierowany na bezkolizyjną drogę ekspresową.

Dla mieszkańców oznacza to nie tylko krótszy czas podróży, ale również poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie hałasu w rejonie osiedla Płonia.

Ponad 100 kilometrów nowej trasy

Budowany fragment jest częścią znacznie większego przedsięwzięcia. W województwie zachodniopomorskim realizowanych jest siedem odcinków S10 między Szczecinem a Wałczem o łącznej długości przekraczającej 100 kilometrów. Drogowcy podkreślają, że prace trwają już na wszystkich odcinkach, a zakończenie całego ciągu planowane jest do końca 2028 roku.

Docelowo S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Warszawę, tworząc szybkie i bezpieczne połączenie pomiędzy Pomorzem Zachodnim a centrum kraju.

Druga wielka inwestycja drogowa regionu

Budowa wschodniego wylotu S10 to obecnie jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w Szczecinie. Drugim strategicznym przedsięwzięciem jest budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina wraz z tunelem pod Odrą. Obie inwestycje mają w najbliższych latach całkowicie zmienić układ komunikacyjny stolicy Pomorza Zachodniego i usprawnić ruch zarówno lokalny, jak i tranzytowy.

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