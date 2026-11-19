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Zaczęło się od przechodzenia przez tory
Do zdarzenia doszło 13 listopada około godziny 4.30 na stacji Szczecin Niebuszewo. Funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Szczecinie patrolowali linię kolejową, gdy zauważyli mężczyznę przechodzącego przez tory w miejscu zabronionym.
Interweniowali w związku z popełnionym wykroczeniem. Mężczyzna został zatrzymany do legitymowania, jednak rutynowa kontrola szybko ujawniła znacznie więcej niż tylko nieodpowiedzialne zachowanie na terenie kolejowym.
W saszetce miał biały proszek
Jak poinformowała Straż Ochrony Kolei, podczas wyjmowania dokumentów funkcjonariusze zauważyli w saszetce mężczyzny woreczek z białym proszkiem. To wzbudziło ich podejrzenia i skłoniło do dalszych czynności.
W trakcie interwencji mężczyzna zaczął zachowywać się nerwowo. W pewnym momencie podjął próbę ucieczki, jednak został szybko dogoniony i ujęty przez funkcjonariuszy SOK.
Uderzył strażnika łokciem w twarz
Na tym jednak nie koniec. Według relacji Straży Ochrony Kolei zatrzymany stawiał czynny opór, kopał i wymachiwał rękami. Podczas szarpaniny uderzył jednego z funkcjonariuszy łokciem w twarz.
Wobec agresywnego mężczyzny funkcjonariusze zastosowali środki przymusu bezpośredniego, wykorzystując siłę fizyczną oraz kajdanki. Dzięki temu udało się opanować sytuację i zapobiec dalszej eskalacji.
Tajemnicza torba pełna narzędzi
Podczas interwencji funkcjonariusze zabezpieczyli również torbę należącą do mężczyzny. W środku znajdowały się między innymi wyciągarki, pasy, liny, noże oraz urządzenia służące do pomiaru napięcia prądu.
Łącznie przy zatrzymanym ujawniono cztery woreczki z białą substancją. Na miejsce wezwano patrol policji, który przybył około godziny 5.10.
Sprawę przejęła policja
Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przekazali policjantom zatrzymanego 41-letniego obywatela Ukrainy wraz z zabezpieczonymi przedmiotami i substancjami.
Dalsze czynności w sprawie prowadzi Komisariat Policji Szczecin Nad Odrą. Śledczy będą teraz ustalać, czym dokładnie była zabezpieczona substancja oraz do czego miały służyć narzędzia przewożone przez zatrzymanego.