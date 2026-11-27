UOKiK: dopłaty nawet o setki tysięcy złotych

Z ustaleń UOKiK wynika, że klienci Sky Garden otrzymywali pisma, w których informowano ich, że przeniesienie własności mieszkań będzie możliwe dopiero po podpisaniu aneksów podwyższających wcześniej ustalone ceny lokali. W przypadku inwestycji realizowanej przez Idea-Inwest dopłaty miały wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, mimo że zawarte umowy nie przewidywały waloryzacji ceny.

Według urzędu deweloper argumentował, że bez dodatkowych wpłat może nie być w stanie dokończyć inwestycji, a także groził skierowaniem spraw do sądu. Część nabywców zdecydowała się na dopłaty z obawy o utratę mieszkań, na zakup których często zaciągnęli kredyty hipoteczne. Za te działania Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 4 924 000 zł. Decyzja nie jest prawomocna i może zostać zaskarżona do sądu.

Od symbolu telewizji do luksusowego apartamentowca

Historia budynku przy ul. Niedziałkowskiego sięga lat 70. XX wieku. Budowę 18-kondygnacyjnego wieżowca dla szczecińskich redakcji radia i telewizji rozpoczęto w pierwszej połowie dekady, a obiekt oddano do użytku w 1980 roku. Przez ponad dekadę był najwyższym budynkiem w Szczecinie i jednym z symboli nowoczesności miasta.

Z czasem obiekt przestał spełniać współczesne wymagania techniczne. Dziennikarze opuścili go, pomieszczenia wynajmowano prywatnym firmom, a później straż pożarna zakazała dalszego użytkowania budynku z powodu niespełniania obowiązujących norm bezpieczeństwa. Przez lata był największym pustostanem w Szczecinie.

Po kilku nieudanych próbach sprzedaży nieruchomość kupiła firma Idea-Inwest. Deweloper zapowiedział gruntowną przebudowę dawnego biurowca na prestiżowy apartamentowiec. Prace ruszyły w 2020 roku. Z dawnego wieżowca pozostawiono praktycznie jedynie żelbetowy szkielet, przebudowano przyziemie, dobudowano dodatkową kondygnację i charakterystyczne tarasy. Budynek urósł z około 65 do 72 metrów wysokości. Powstało ponad 100 mieszkań oraz część usługowo-biurowa.

Miały być podniebne ogrody. Zostało rozczarowanie

Od początku najbardziej charakterystycznym elementem projektu były zapowiadane „podniebne ogrody”. To właśnie od nich inwestycja otrzymała nazwę Sky Garden. Wizualizacje prezentowały wieżowiec otoczony zielenią, z tarasami porośniętymi roślinnością, automatycznym systemem nawadniania i rozbudowaną architekturą krajobrazu. Inwestor przedstawiał obiekt jako pierwszy „zielony wieżowiec” w Szczecinie.

Po zakończeniu przebudowy okazało się jednak, że najbardziej spektakularny element projektu nie został zrealizowany w pierwotnej formie. Mieszkańcy i architekci zwracali uwagę, że zamiast rozległych zielonych ogrodów pojawiły się jedynie pojedyncze donice z roślinami. Krytycznie o efekcie wypowiadali się nawet autorzy pierwotnej koncepcji, podkreślając, że gotowa realizacja znacząco odbiega od przedstawianych wcześniej wizualizacji.

Według inwestora pełna realizacja pierwotnej wizji okazała się niemożliwa z powodów technicznych i konstrukcyjnych. Nie zmienia to faktu, że właśnie brak zapowiadanych „zielonych ogrodów” stał się jedną z największych kontrowersji wokół inwestycji, która miała być nową ikoną architektoniczną Szczecina.

Kolejny problem dla głośnej inwestycji

Sky Garden od początku budził ogromne zainteresowanie mieszkańców. Przebudowa jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków w mieście miała tchnąć nowe życie w zaniedbany wieżowiec i stworzyć luksusowy apartamentowiec w centrum Szczecina. Dziś inwestycja znów znalazła się w centrum uwagi, tym razem za sprawą decyzji UOKiK i rekordowej, jak na lokalny rynek, kary dla dewelopera.

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