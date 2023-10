Luksusowe apartamenty w wieżowcu TVP. Nowoczesna bryła ze szkła i stali

Wsadził rękę do cudzej kieszeni i gorzko pożałował. Nie przewidział jednej rzeczy

Budowę 18-kondygnacyjnego wieżowca, w którym mieściły się redakcje szczecińskiego radia i telewizji. rozpoczęto w pierwszej połowie lat 70. Budynek został oddany do użytku w 1980 roku i do czasu zbudowania kompleksu Pazim w 1992 roku budynek przy ul. Niedziałkowskiego był najwyższym budynkiem w mieście. Obecnie wciąż znajduje się na podium, po wieżowcu Hanza Tower i Pazimie.

Z biegiem lat okazało się, że budynek, który miał być symbolem nowoczesności, nie spełnia już wymaganych oczekiwań. Po 16 latach użytkowania, w 2004 roku dziennikarze przenieśli się do sąsiednich budynków. Przez kilka kolejnych lat pomieszczenia w wieżowcu dzierżawiły lokalne firmy, a budynek próbowano sprzedać. Ponieważ nie spełniał on już obowiązujących norm bezpieczeństwa, straż pożarna ostatecznie zakazała jego użytkowania. Drapacz chmur stał się największym pustostanem w mieście. Dopiero po kilku nieudanych próbach sprzedaży, w końcu znalazł się nabywca, który kupił nieruchomość za 3,5 mln zł i postanowił gruntownie przebudować niefunkcjonalny biurowiec, by stworzyć w nim apartamentowiec.

Wielka przebudowa

Prace przy przebudowie dawnego wieżowca TVP rozpoczęły się w 2020 roku od wielkiej "demolki". Całkowicie zburzono przyziemie, a z wieży pozostał jedynie żelbetowy szkielet. Budynek o prostej bryle został wzbogacony o niesymetrycznie rozmieszczone balkony. Zyskał również dodatkową kondygnację, co sprawiło, że "urósł" do 72 metrów. Obecnie można podziwiać już kompletną elewację.

Obok wieżowca, od strony ul. Felczaka powstaje kilkukondygnacyjny garaż, w którym znajdzie się ponad 100 miejsc postojowych.

Podniebne ogrody

"Sky Garden", bo taką nazwę nosić ma odmieniony wieżowiec TVP, ma być pierwszym w Szczecinie "zielonym wieżowcem", który poza nowoczesną architekturą ma zachwycać bogatą zielenią. Budynek zmieni też funkcję z biurowej na mieszkalno-usługową. Na parterze znajdą się lokale usługowe, na kolejnych dwóch kondygnacjach - biura. Pozostała część budynku (16 kondygnacji) będzie pełnić funkcje mieszkalne.

Zupełną nowością mają być liczne tarasy obsadzone zielenią, wyposażone w profesjonalny system nawadniania, co sprawi, że prosta dotychczas bryła budynku ulegnie sporej przemianie. W wieżowcu łącznie ma powstać 105 mieszkań - od 2 do 5 pokoi i część biurowo-usługowa o łącznej powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych.

Kiedy do "Sky Garden" wprowadzą się pierwsi lokatorzy?

Inwestycja, której zakończenie planowano na 2022 rok, podobnie jak wiele innych napotkała na liczne przeszkody. Pandemia, wojna czy galopująca inflacja sprawiły, że prace nieco rozciągnęły się w czasie. Według ostatnich zapowiedzi, "Sky Garden" ma być gotowy na początku 2024 roku.

