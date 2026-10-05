Prawie 3,5 tony niewybuchów w Bałtyku! Pierwsza mina z czasów wojny już zneutralizowana!

W poniedziałek, 5 października, około godz. 8 w Świnoujściu rozpoczęła się operacja neutralizacji pięciu niewybuchów. To lotnicze miny morskie z czasów II wojny światowej, które zostały wykryte podczas sprawdzania dna w miejscu budowy falochronu nowego portu zewnętrznego.

Pierwszy z pięciu ładunków został bezpiecznie zneutralizowany przed godz. 10. Jak wyjaśnił PAP oficer prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, operacja zaplanowana jest na 5–8 października, ale może zakończyć się wcześniej. Już pierwszego dnia zaplanowano bowiem neutralizację dwóch ładunków.

Miny zostaną unieszkodliwione metodą deflagracji, czyli wypalania materiału wybuchowego. Jak podkreśla wojsko, technika ta pozwala uniknąć gwałtownej eksplozji i nie powoduje szkód w środowisku. Za operację odpowiadają nurkowie minerzy z 12. Dywizjonu Trałowców.

Zakaz wchodzenia do wody

W związku z operacją wyznaczono rozległą strefę bezpieczeństwa. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kilkunastokilometrowym odcinku wybrzeża – od niemieckiego Ahlbeck przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Plaże pozostają jednak dostępne dla spacerowiczów.

Bezpośrednio w pobliże miejsca neutralizacji nie mogą również zbliżać się jednostki pływające. Dla statków, w tym promów kursujących do i ze Świnoujścia, wyznaczono strefę bezpieczeństwa w promieniu 821 metrów od miejsca prowadzenia działań.

Łącznie strefa obejmuje odcinek linii brzegowej Ahlbeck–Świnoujście–Międzyzdroje oraz sięga do 8,8 km w głąb morza.

Wybrzeża pilnują służby. W działania zaangażowanych jest ponad 50 marynarzy 8. FOW, ponad 50 policjantów, sześciu strażaków, 18 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 29 pracowników Urzędu Morskiego. W zabezpieczeniu uczestniczą także m.in. pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego, Straż Miejska i Straż Leśna.

W działania zaangażowanych jest ponad 50 marynarzy 8. FOW, ponad 50 policjantów, sześciu strażaków, 18 funkcjonariuszy SG, 29 pracowników Urzędu Morskiego, trzech pracowników Wolińskiego Parku Narodowego, Straż Miejska, Straż Leśna – przekazała PAP rzeczniczka prasowa Wojewody Zachodniopomorskiego Paulina Heigel.

Prawie 3,5 tony niebezpiecznych ładunków

O znalezionych niewybuchach 8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i Urząd Morski w Szczecinie poinformowały w piątek. Łączna masa pięciu min wynosi niemal 3500 kg.

Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, około kilometra od Terminala LNG w Świnoujściu.

Są to brytyjskie miny lotnicze typu Mark IV, V i VI, które podczas II wojny światowej były zrzucane z samolotów w celu zaminowania strategicznych części akwenu.