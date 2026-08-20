Pogoda w Szczecinie: 21-23 sierpnia

Weekend w Szczecinie rozpocznie się od bardzo ciepłej, niemal letniej aury, jednak nie potrwa ona długo. Prognozy na 21-23 sierpnia wskazują na systematyczny spadek temperatury, który z każdym dniem będzie coraz bardziej odczuwalny. Punktem zwrotnym będzie sobota, która przyniesie nie tylko chłodniejsze powietrze, ale też deszcz. Finał weekendu zapowiada się wietrznie i już znacznie chłodniej.

Piątek z wysoką temperaturą, ale pod chmurami

Początek weekendu, 21 sierpnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem. Mieszkańcy Szczecina mogą liczyć na niemal letnie wartości, bo termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 28 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 16°C. Mimo tak wysokich wskazań, słońce może mieć problem z przebiciem się przez chmury – prognozowane jest duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie jednak łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s, a co najważniejsze, tego dnia nie należy spodziewać się opadów.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

Już w sobotę, 22 sierpnia, aura w Szczecinie ulegnie wyraźnej zmianie. Przede wszystkim da o sobie znać ochłodzenie – temperatura maksymalna spadnie do około 22°C, co oznacza, że będzie o kilka stopni chłodniej niż w piątek. Niższe wartości zobaczymy też w nocy, kiedy temperatura spadnie do około 14 stopni. Co więcej, prognozy przewidują słabe opady deszczu, które mogą pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Wiatr nie powinien być dokuczliwy, utrzymując prędkość z dnia poprzedniego.

Chłodny i wietrzny finał weekendu

Niedziela, 23 sierpnia, przyniesie kontynuację trendu spadkowego i okaże się najchłodniejszym dniem weekendu. Temperatura w ciągu dnia z trudem osiągnie 19 stopni Celsjusza, a w nocy słupki rtęci mogą spaść do zaledwie 12°C. To nie wszystko – odczucie chłodu potęgować będzie silniejszy wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 5 m/s. Jest jednak i dobra wiadomość: chmury powinny się rozproszyć, dając szansę na przejaśnienia, a ewentualne opady będą znikome.

Jak spędzić weekend w Szczecinie? Pogoda podpowiada

Piątkowa wysoka temperatura, mimo dużego zachmurzenia, może zachęcać do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na przykład w ogródkach restauracyjnych czy na spacerach. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spotkania w zamkniętych przestrzeniach. Niedziela, choć chłodna i wietrzna, dzięki przejaśnieniom może być dobrym dniem na krótki, ale energiczny spacer, pod warunkiem odpowiedniego ubioru.

Dane pogodowe: OpenWeather